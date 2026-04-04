One Piece: svelato finalmente il volto di Imu

Attenzione: contiene spoiler.

Uno dei misteri più grandi di One Piece è stato finalmente svelato. Dopo anni di attesa e teorie, è stato mostrato il vero aspetto di Imu, il Re del Mondo, una figura rimasta nell’ombra per tantissimo tempo e diventata centrale soprattutto nella fase finale della storia.

Chi segue l’opera di Eiichirō Oda sa bene quanto sia diventata quasi una tradizione quella di nascondere i personaggi più importanti per poi rivelarli in modo sorprendente. Era già successo con figure come Xebec o Kaido, e anche questa volta il risultato non è passato inosservato. Imu era uno di quei nomi attorno a cui si erano costruite tantissime teorie, e vedere finalmente il suo volto ha inevitabilmente cambiato la percezione del personaggio.

Dalle informazioni emerse dal capitolo 1179, Imu viene identificato come Saint Nerona Imu, una delle figure legate alla fondazione del Governo Mondiale. Il suo ruolo è ormai chiaro, ma è il suo aspetto a colpire più di tutto.

La scena lo mostra nella torre più alta del castello, mentre sprigiona una forza legata all’Haki del Re Conquistatore. L’effetto è immediato: l’ambiente attorno reagisce in modo inquietante, con elementi che prendono vita e assumono espressioni distorte. È un momento che dà subito l’idea del livello di potere in gioco.

Il design del personaggio è decisamente particolare. Imu appare con tratti affascinanti ma allo stesso tempo disturbanti, circondato da nubi scure e con caratteristiche che richiamano qualcosa di non completamente umano. Le corna, la coda e i dettagli del corpo contribuiscono a creare un’immagine che resta impressa, soprattutto per quanto si discosta da quello che molti si aspettavano.

Anche gli elementi legati ai poteri lasciano diversi spunti, tra riferimenti ai frutti del diavolo e caratteristiche che ricordano altri personaggi già visti nella serie.

Con questa rivelazione, la storia entra ancora di più nel vivo, aggiungendo un tassello importante proprio nel momento in cui ogni dettaglio inizia ad avere un peso diverso.