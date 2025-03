CRUNCHYROLL: anime della primavera 2025 – Un esplosivo lineup di nuove serie e attesi ritorni

Gli annunci di Crunchyroll: anime della primavera 2025 si presenta con un catalogo eccezionale che promette di essere uno dei più ricchi di sempre. La piattaforma leader nello streaming di anime ha annunciato il ritorno di serie amatissime e l’arrivo di nuovi titoli che faranno la gioia degli appassionati di anime. Fire Force torna finalmente dopo quattro anni con la sua terza stagione, mentre continua l’avventura di Sakura nella seconda stagione di WIND BREAKER. Grande attesa anche per lo spin-off My Hero Academia: Vigilantes e per il ritorno di One Piece dopo una pausa di sei mesi con la continuazione dell’arco di Egghead.

I grandi ritorni su Crunchyroll: anime della primavera 2025

La lineup primaverile di Crunchyroll: anime della primavera 2025 vede il ritorno di alcune serie molto amate:

Le nuove serie di Crunchyroll: anime della primavera 2025

Tra le novità più interessanti di questa stagione troviamo:

Serie in continuazione dalla stagione invernale

Alcune serie iniziate nella stagione invernale 2025 continueranno anche in primavera:

Elenco completo di Crunchyroll: anime della primavera 2025

Nuove serie

#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT A Ninja and an Assassin Under One Roof Anne Shirley Can a Boy-Girl Friendship Survive? Catch Me at the Ballpark! Classic★Stars Food for the Soul GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! mono Once Upon a Witch’s Death Please Put Them On, Takamine-san Summer Pockets Teogonia The Beginning After the End The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows The Gorilla God’s Go-To Girl The Shiunji Family Children The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom The Unaware Atelier Meister To Be Hero X WITCH WATCH ZatsuTabi -That’s Journey-

Nuove stagioni

Black Butler -Emerald Witch Arc- Bye Bye, Earth Season 2 Fire Force Season 3 I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Season 2 One Piece (ritorno dalla pausa) Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2 My Hero Academia: Vigilantes SHOSHIMIN: How to become Ordinary Season 2 WIND BREAKER Season 2

Serie in proseguimento dall’inverno 2025

I Left my A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! Il monologo della Speziale Stagione 2

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Crunchyroll: anime della primavera 2025, con dettagli su date di uscita, trame e trailer dei nuovi anime in arrivo. La piattaforma continua a rafforzare la sua posizione come destinazione principale per gli appassionati di anime con questo straordinario catalogo primaverile.

