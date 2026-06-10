Dengeki Daisy diventa un anime: annunciato ufficialmente il debutto per il 2027

Il mondo dei manga shoujo sta per assistere a uno dei ritorni più attesi e richiesti dagli appassionati della vecchia scuola. A distanza di parecchi anni dalla conclusione dell’opera cartacea, è arrivata la conferma ufficiale che molti speravano di sentire: Dengeki Daisy, il famosissimo manga firmato da Kyousuke Motomi, riceverà finalmente un adattamento anime televisivo, la cui uscita sul piccolo schermo è programmata per un generico 2027. Per l’occasione è stata anche rilasciata una prima visual promozionale molto suggestiva, che mette in mostra la celebre margherita blu, il fiore simbolo che racchiude l’intera essenza di questa travagliata e indimenticabile storia.

Dietro la produzione del progetto ci sono i ragazzi dello Studio DEEN, una realtà storica del settore che si occuperà di dare vita alle vecchie tavole del manga. Il team tecnico vedrà Souta Ueno alla regia, mentre la gestione della sceneggiatura è stata affidata a Sawako Hirabayashi. Per quanto riguarda l’estetica dei protagonisti vedremo all’opera Ayaka Murakami al character design, accompagnata dalle musiche di Masaru Yokoyama. Parliamo di un’opera importantissima: pubblicato sulla rivista Betsucomi tra il 2007 e il 2013, il manga ha superato i cinque milioni di copie nel mondo e anche in Italia ha riscosso un successo clamoroso, dove la serie è interamente edita da Star Comics.

La trama ruota attorno alla giovane Teru, una studentessa rimasta orfana che si ritrova a rompere per sbaglio una finestra della scuola. Per ripagare il pesante danno economico, la ragazza accetta di lavorare come assistente per Kurosaki, lo scontroso e misterioso custode dell’istituto. Quello che Teru non immagina affatto è che il suo nuovo e impossibile datore di lavoro nasconde un segreto gigantesco legato proprio al passato della giovane. Questa attesissima versione animata promette di catturare di nuovo il cuore dei lettori storici e di far innamorare una generazione completamente nuova di spettatori.