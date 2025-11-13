Yoshihiro Togashi torna al lavoro sul capitolo 426 di Hunter x Hunter

Buone notizie per i fan di Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi ha confermato di essere al lavoro sull’inking del capitolo 426, continuando così la marcia verso il ritorno di una delle serie più amate e attese di sempre. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo X (ex Twitter), dove l’autore ha condiviso un messaggio semplice ma che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

Togashi, noto per il suo approccio meticoloso e la grande dedizione che mette in ogni tavola, ha accompagnato l’annuncio con un bellissimo disegno di Machi, uno dei personaggi più amati della Brigata Fantasma. Un piccolo dono per i suoi lettori, ma anche un segnale concreto che il lavoro procede. Solo un giorno prima, aveva pubblicato un altro aggiornamento in cui scriveva: “No.425 – personaggi, inchiostrazione completata.” Segno che il ritmo di produzione, seppur lento, continua a muoversi.

Per chi segue Togashi da tempo, ogni post è quasi un evento. L’autore combatte da anni con problemi di salute che spesso lo hanno costretto a interrompere la serializzazione. Eppure, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di disegnare. La sua costanza e il legame con la sua opera sono diventati fonte di ispirazione per molti fan e colleghi del settore.

Il fatto che il capitolo 426 sia già in fase di inchiostrazione fa ben sperare: significa che la sceneggiatura e i layout sono già stati completati e che si sta lavorando sui dettagli finali. Certo, non è ancora chiaro quando Hunter x Hunter tornerà effettivamente sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma l’idea che Togashi sia di nuovo pienamente operativo basta, per ora, a riaccendere l’entusiasmo della community.

Dopo mesi di silenzio e aggiornamenti frammentari, rivedere le sue tavole è come un piccolo miracolo: Hunter x Hunter è vivo, e Togashi continua a disegnare, un capitolo alla volta. Un segno che, nonostante tutto, la determinazione dell’autore resta incrollabile, e che il viaggio dei suoi personaggi è tutt’altro che finito.