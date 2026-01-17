LEGO Pokémon: annunciati i nuovi set in arrivo a febbraio

LEGO e The Pokémon Company hanno annunciato ufficialmente una collaborazione senza precedenti sotto forma di set LEGO ufficiali. I set LEGO Pokémon arriveranno nei negozi a partire dal 27 febbraio. Una data che per molti fan segna già un prima e un dopo, soprattutto per chi è cresciuto tra mattoncini e mostriciattoli tascabili.

Non si tratta di un’uscita qualsiasi, ma di una linea pensata chiaramente per collezionisti e appassionati storici. I set sono già disponibili in preordine e coprono alcune delle icone più amate dell’universo Pokémon, a partire dalla prima generazione. Il pezzo forte è senza dubbio il set dedicato a Venusaur, Charizard e Blastoise: ben 6.838 pezzi per ricreare i tre starter di Kanto in versione LEGO, con un prezzo di 649,99 €. Un set imponente, pensato più da esporre che da montare in fretta, e che include anche un omaggio molto speciale: il set di medaglie di Kanto, un chiaro richiamo alle palestre che hanno segnato l’infanzia di tantissimi fan.

Accanto a questo colosso troviamo proposte più accessibili, ma non meno iconiche. Pikachu con Poké Ball conta 2.050 pezzi ed è proposto a 199,99 €, mentre Eevee, con i suoi 587 pezzi, arriva a 59,99 €, risultando perfetto anche per chi vuole avvicinarsi alla linea senza affrontare cifre troppo elevate. Completa il quadro il Mini Centro Pokémon, un piccolo set da 233 pezzi ottenibile come omaggio riscattando 2.500 LEGO Insider Points.

Quello che colpisce davvero è l’attenzione al dettaglio e il rispetto dell’estetica Pokémon, reinterpretata in chiave LEGO senza perdere identità. È evidente che questa collaborazione non nasce per caso, ma con l’idea di creare qualcosa di duraturo e significativo.

Per molti non sarà solo un acquisto, ma un vero tuffo nella nostalgia. E, a giudicare dall’entusiasmo generale, questi set sono destinati a diventare rapidamente dei pezzi da collezione. Chi ama Pokémon, LEGO o entrambi, difficilmente riuscirà a restare indifferente.