È crisi per i Funko Pop: debiti per 250 milioni di dollari e vendite in caduta del 20%

Un tempo dominanti nell’universo del merchandising pop-culture, le figure di Funko Pop stanno oggi vivendo una battuta d’arresto che definire drammatica è quasi riduttivo. L’azienda ha infatti dichiarato di possedere circa 250 milioni di dollari di debiti e di aver registrato un calo delle vendite di circa il 20% negli Stati Uniti.

Secondo i dati più recenti, il terzo trimestre del 2025 ha chiuso con ricavi intorno ai 250,9 milioni di dollari e una perdita netta per l’azienda. Le cause? Una domanda ormai affievolita, tariffe doganali più alte, scorte troppo pesanti sugli scaffali e un mercato del collezionismo che sembra aver perso parte del suo slancio.

Questa inversione di tendenza arriva dopo anni di crescita inarrestabile, quando i Funko Pop erano ovunque: negozi di giocattoli, librerie, grandi magazzini, fiere del fumetto. Oggi quell’onda sembra essersi indebolita e, nelle fiere e nei social, molti collezionisti segnalano una saturazione del mercato e cali di valore per pezzi che un tempo sarebbero stati ricercati.

La dichiarazione più preoccupante è che Funko stessa ha inserito nei documenti ufficiali la dicitura “substantial doubt” sulla capacità dell’azienda di continuare l’attività nei prossimi 12 mesi. Una nota che non si vede spesso sotto i brand che fino a poco tempo fa venivano dati per certi.

Cosa può fare Funko? Il piano è già delineato: puntare su linee più contenute, come le Bitty Pops o le blind-box, e ridurre la produzione massiva che ha contribuito al crescente stock invenduto. Ma la vera domanda rimane: riuscirà a rinnovarsi in tempo?

Per molti collezionisti, questi pop dal viso “da cartone” erano il simbolo di un’era nostalgica e divertente. Ora, però, rischiano di diventare l’emblema di un’industria che aveva scommesso troppo e troppo in fretta. Un futuro incerto li attende, e per molti potrebbe trattarsi dell’inizio della fine di un’epoca per i Funko Pop.