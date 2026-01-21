One Piece sbarca a Pasqua: arrivano le uova Kinder dedicate alla ciurma di Cappello di Paglia

Quest’anno la Pasqua profuma di cioccolato e di avventura. È ufficiale: per la prima volta Kinder lancia un uovo di Pasqua interamente dedicato a One Piece, portando l’universo creato da Eiichirō Oda direttamente tra gli scaffali dei supermercati. Un’idea che, diciamolo, sembra fatta apposta per mandare in tilt fan dell’anime e collezionisti.

Si tratta della Kinder Gran Sorpresa Special Edition da 220 grammi, una versione maxi del classico uovo che molti conoscono fin da piccoli, ma con un twist decisamente più “piratesco”. La vera chicca, però, è nascosta all’interno: non le solite sorprese, ma tre figure componibili in stile Funko Pop! dedicate a Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Sanji, ovvero tre pilastri assoluti della ciurma di Cappello di Paglia.

Secondo le informazioni emerse finora, le figure non sarebbero semplici statuine singole. I personaggi, infatti, sarebbero rappresentati a bordo della Thousand Sunny e pensati per essere combinati tra loro, così da formare un piccolo diorama unico. Un dettaglio che trasforma l’uovo di Pasqua da semplice dolce stagionale a vero e proprio oggetto da esposizione.

Un altro aspetto curioso riguarda il formato: trattandosi di un uovo dal peso specifico ben definito, forse non sarà possibile sapere in anticipo quale personaggio si troverà all’interno. Questo rende la caccia ancora più interessante, e probabilmente anche un po’ frustrante per chi punta a completare il set. In altre parole: scambi, doppioni e corse tra supermercati sembrano praticamente garantiti.

Questa collaborazione segna un incontro perfetto tra nostalgia, pop culture e anime, dimostrando ancora una volta quanto One Piece sia ormai un fenomeno trasversale, capace di conquistare generazioni diverse anche fuori dallo schermo.

La domanda, a questo punto, è solo una: siete pronti a vedere i supermercati presi d’assalto e gli scaffali svuotarsi in tempo record? Perché questa Pasqua, trovare l’uovo giusto potrebbe essere una vera impresa da pirati.