Bocchi The Rock annuncia la seconda stagione dell’anime

Non tutti gli anime al mondo si concentrano su nuove trasformazioni e Bocchi The Rock ne è un importante esempio. Dopo il successo della prima stagione dell’anime rock incentrato su Hitori Gotoh, Bocchi ha ricevuto due lungometraggi anime che hanno raccolto gli eventi della serie. I film hanno avuto successo al botteghino e quindi l’anime rock and roll ha finalmente confermato il suo ritorno.

Durante un evento speciale che si è svolto a Tokyo, in Giappone, i creatori di Bocchi The Rock hanno annunciato che era in lavorazione una seconda stagione che avrebbe riportato CloverWorks come studio di animazione principale. CloverWorks si è fatto un nome nel mondo degli anime con successi tra cui, ma non solo, The Promised Neverland, Spy x Family, My Dress-Up Darling, Wind Breaker e The Elusive Samurai. Alla regia ci sarà un nuovo nome, mentre l’assistente regista della prima stagione Yuusuke Yamamoto si farà avanti. Al momento, una finestra di rilascio deve ancora essere confermata, ma questa è una grande notizia per gli appassionati di Bocchi.

Per iniziare, il regista della prima stagione, Keiichiro Saito, ha annunciato il suo successore, augurandogli il meglio per la seconda stagione, “Bocchi the Rock! Congratulazioni per l’annuncio della seconda stagione! Questa volta, stiamo passando le redini del regista a Yamamoto Yusuke, ma da quando l’anime è finito, molte persone hanno espresso la loro attesa per una seconda stagione e so che molte persone hanno lavorato per rendere la seconda stagione dell’anime una realtà, quindi sono molto felice di aver potuto fare questo annuncio di fronte a tutti. Confido che Yamamoto sarà in grado di creare un anime divertente, carino e passionale, quindi non vedo l’ora.”

Il regista della seconda stagione, Yusuke Yamamoto, ha anche parlato del grande ritorno dell’amato franchise: “Potrebbe essere troppo presto per fare un annuncio qui, ma abbiamo deciso di farlo oggi perché vogliamo raggiungere quanti più fan possibile. Siamo felici di poter godere di nuovo delle fascette per cavi!

Come team di produzione di New Bozaro, chiediamo il vostro caloroso supporto.”

Fonte – Comicbook