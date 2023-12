Ultimo Regalo | Recensione

Un romanzo divertente e variopinto che trascina il lettore in una storia buffa e in un crescendo assurdo. Un libro consigliatissimo per intrattenere, divertire e imparare a leggere.

Testi: Mara Dompè Illustrazioni: Andrea Antinori Casa Editrice: CameloZampa Genere: Romanzo illustrato Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 72 pp. Formato: 22×15 cm, Cartonato Uscita: Novembre 2023 Prezzo: 15,90 €

Ricevere un regalo è sempre qualcosa di gradito. C’è chi li attende per il compleanno, per Natale, altre ricorrenze e anniversari. Ma che succede quando i regali iniziano a diventare troppi, ingombranti e ingestibili? Un ammiratore che continua a ricoprirci di regali che non sappiamo più dove stipare. Questo è il dilemma che si pone il libro di cui vi andremo a parlare oggi. Ultimo regalo, è un romanzo illustrato scritto da Mara Dompè, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da CameloZampa nel novembre 2023.

Le protagoniste di questa storia sono dunque Mademoiselle Gelsomina e la sua nipotina. La storia inizia partendo da uno strano problema che si trovano ad affrontare. Cioè, che la zia riceve troppi regali da un grande e misterioso ammiratore. Questo presupposto, un po’ assurdo, diventa piuttosto difficoltoso da gestire. Infatti, spesso, la zia e la nipote devono organizzare dei mercatini per liberare un po’ di spazio dalla loro casa. I regali che riceve la zia sono davvero di ogni tipologia. Dai semplici quadri, ai soprammobili. Ma diventano via via sempre più assurdi. Come le piante carnivore, un’oca da guardia e animali più ingombranti. E poi, per il compleanno della zia, l’ammiratore fa il regalo più assurdo di tutti. Una gigantesca cassa regalo con all’interno un misterioso animale che verrà chiamato Ultimo Regalo. Ma gestire questa creatura piuttosto ingombrante e spaventosa non sarà affatto facile.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autrice, Mara Dompè ha già pubblicato con CameloZampa La scatola dei cerotti, illustrata da Giulia Torelli. In questo nuovo libro strutturato in venticinque capitoletti, ci troviamo a seguire una storia davvero buffa e assurda. L’andamento narrativo è scorrevole e ben ritmato. Le situazioni si susseguono una più assurda dell’altra in parallelo alla sequela strampalata di regali sempre più ingombranti. La lettura è scorrevole e piacevole, è resa ancor più fruibile dalla divisione in brevi capitoli. La storia è intrigante e ricca di spunti divertenti che rendono la lettura divertente e avvincente.

L’illustratore, Andrea Antinori ha già pubblicato con CameloZampa Il nonno bugiardo, scritto da Alki Zei. Inoltre lo avevamo già incontrato con La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni. In questo libro mostra ancora una volta il suo grande estro creativo con il suo tipico stile di illustrazione a pennarelli e matite. Ogni pagina è ricca di colore e di personaggi buffi e assurdi che sprizzano simpatia ad ogni tratto. Le immagini che corredano questo romanzo rafforzano l’aspetto divertente e strampalato della storia. L’affascinante bellezza dello stile di illustrazione di Andrea Antinori riesce a infatti a rafforzare i passaggi narrativi più importanti e buffi. Ne deriva quindi un contorno di immagini che adornano alla perfezione ogni capitolo del romanzo.

Questo libro pubblicato da CameloZampa è confezionato in maniera deliziosa. Il formato piccolo e compatto lo rende maneggevole e piacevole da sfogliare. La stampa è di ottimo livello e valorizza al massimo lo stile d’illustrazione di Antinori. In particolare la consistenza della carta conferisce spessore e ancor più fascino alla colorazione a pennarello utilizzata. Infine, il font usato nella scrittura è EasyReading ad alta leggibilità. Questo rende la lettura più semplice e agevole sia per i bambini alle prese con le prime letture, sia per quelli che hanno qualche difficoltà a leggere. Viene consigliato dai 6 anni in su, proprio perché estremamente fruibile per il lessico semplice e il font di scrittura semplificato.

Conclusione – Ultimo Regalo

Ultimo regalo è un breve romanzo divertente e dinamico. Il colore esplode e riempie ogni pagina, capitolo dopo capitolo. Una storia semplice e leggera che si basa sull’espediente narrativo dell’iperbole dell’assurdo. In questo modo il divertimento è assicurato e sostenuto dalle illustrazioni corredate. Sicuramente un libro che può trovare posto benissimo sotto un albero di Natale. In fondo, sempre di doni si parla anche in questa storia.

In conclusione, Ultimo regalo è un romanzo assolutamente consigliato a tutti coloro che amano le storie buffe e strampalate. Una lettura assolutamente godibile sia per i più piccoli che per i più grandi. Ed è struttuto in una maniera da renderlo scorrevole e facilmente leggibile anche per i bambini alle prese con le prime letture. Il testo fluisce sotto gli occhi in maniera rapida e veloce. Mentre le bellissime illustrazioni impreziosiscono alla perfezione ogni pagina.