One Piece 1113: Vegapunk rivela il contenuto del messaggio misterioso

One Piece prosegue il suo percorso nell’arco narrativo finale del manga ed Eiichiro Oda continua a stupire i fan con rivelazioni imperdibili. Dopo decenni di sterilizzazione, Oda sta dimostrato di voler davvero dare al suo manga un finale davvero epico, ma ci vorrà ancora diverso tempo prima di leggere la parola “fine”.

Rufy ha ancora molta strada da fare prima che le sue avventure finiscano, ma il capitolo più recente, il 1113, ha finalmente rivelato una parte del messaggio misterioso di Vegapunk.

Il tutto è raccontato nelle pagine finali del nuovo capitolo di One Piece. Finalmente, lo scienziato più geniale del mondo creato da Oda ha iniziato a parlare nel messaggio che ha lasciato partire in ogni angolo del mondo. L’unica certezza amara che possiamo confermare è che Vegapunk è sul punto di morte e sarà impossibile salvarlo. Questo perché l’unico motivo affinché questo messaggio si possa diffondere è proprio la morte dello scienziato. Con la sua voce sintonizzata sui transponder delle lumache di tutto il mondo, l’intero globo ha l’attenzione su ciò che Vegapunk sta per rivelare. E si tratta chiaramente di una verità apocalittica.

Dopo una serie di preparativi che non hanno fatto altro che alimentare l’impazienza nei lettori, finalmente Vegapunk parte dice di che quello che sta per dire è così assurdo che potrebbero risultare esilarante. Tuttavia, per lo scienziato tutti hanno il diritto di sapere che il mondo di One Piece, come lo conosciamo, affonderà in mare.

Ovviamente dal prossimo capitolo attraverso questo messaggio si scopriranno ulteriori dettagli, ma questa è una sorprendente rivelazione che conferma una teoria che i fan sostengono da anni. Considerando quanta acqua esiste nell’universo di One Piece, i lettori erano curiosi di sapere come questa topografia fosse emersa. E Vegapunk ha appena annunciato che il mondo sta precipitando in mare lentamente ma inesorabilmente. E sia il Governo Mondiale e i Cinque Anziani erano già a conoscenza di questo.

Il manga è tornato dopo una pausa di un mese che ha permesso a Oda di prendersi cura di sé stesso. Ora però il mangaka è più carico che mai.

Fonte – Comicbook