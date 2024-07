Jujutsu Kaisen: Akutami parla del suo errore con la sorella di Megumi

Il manga di Jujutsu Kaisen ha visto Megumi Fushiguro andare incontro a un vero e proprio crollo nell’ultima fase dell’arco narrativo attualmente in corso. E si scopre che il mangaka, Gege Akutami, ha un enorme rimorso che riguarda la sorella di Mugumi, Tsumiki. Jujutsu Kaisen si è sviluppato a un ritmo rapido, mentre la serie si prepara a tornare con nuovi capitoli per proseguire la lotta contro Sukuna nell’arco narrativo del Shinjuku Showdown. Ma ciò significa anche che con così tanti personaggi e storie da bilanciare, non c’è abbastanza tempo o spazio per concretizzare il tutto.

Megumi, come rivelato dal mangaka della serie shonen Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, doveva essere inziialmente il personaggio principale del manga. E nel corso degli eventi ha rivelato i suoi vari membri della famiglia. Una era sua sorella Tsumiki, che Megumi stava cercando di salvare durante gli eventi dell’arco del Culling Game. E Akutami ha rivelato, durante la mostra di Jujutsu Kaisen in Giappone, che è stato un “enorme errore” non avere abbastanza tempo per arricchire il background di Tsumiki come personaggio.

“In termini di ciò che costituisce il nucleo di questi due, semplicemente non c’erano abbastanza informazioni per arricchire il background di Tsumiki. Quindi penso che sia stato un fallimento totale” ha spiegato Akutami quando gli hanno chiesto se avrebbe sviluppato la storia di Megumi. “Questa è una parte in cui sento di aver commesso un errore enorme. Avrei dovuto disegnare un incontro vero e proprio tra Itadori e Tsumiki solo una volta. La prospettiva di Itadori è anche la prospettiva del lettore, quindi non avrei assolutamente dovuto portare avanti la storia senza avere alcuna idea dei pensieri dei lettori su Tsumiki. Qualcosa su cui riflettere“.

Come i fan avevano visto durante la serie, a parte un breve flashback del passato di Megumi, non si sa molto su Tsumiki. Trascorre la prima metà del manga in coma, per poi diventare un personaggio completamente diverso nel corso del Culling Game. È semplicemente un personaggio caduto nel dimenticatoio rispetto a tutto ciò che è accaduto nella serie. E lo stesso Akutami ha ammesso di aver perso l’occasione di mostrare qualcosa in più su Tsumiki quando ne ha avuto la possibilità.

Fonte – Comicbook