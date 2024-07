Jujutsu Kaisen: Megumi doveva essere il protagonista del manga

Jujutsu Kaisen narra le vicende del protagonista Yuji Itadori, ma il mangaka Gege Akutami non era inizialmente convito di questo. Di fatti il mangaka ha rivelato che originariamente aveva pianificato come protagonista Megumi Fushiguro. Al momento in Giappone è in corso una mostra di Jujutsu Kaisen, e mentre i fan celebrano i progressi compiuti dal manga, Akutami ha condiviso nuove curiosità sulle origini della serie. Oltre a delineare il ruolo di Yuji Itadori nella serie e come è cambiato da quando il franchise è stato concepito per la prima volta, Gege Akutami ha rivelato che nelle bozze originali della storia, Megumi era in realtà il primo personaggio che aveva disegnato. E la sua intenzione era quella di renderlo il personaggio principale.

Durante la stesura del concept originale della serie, che alla fine ha abbandonato a favore di ciò che si è visto in Jujutsu Kaisen pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Akutami ha spiegato di aver disegnato prima Megumi. In seguito si è occupato di Yuji e Nobara Kugisaki. La serie originale era in realtà più simile agli eventi dell’arco narrativo di Culling Game all’inizio. Ma alla fine è stata scartata in queste fasi di pianificazione prima di passare a una nuova idea che alla fine sarebbe diventata Jujutsu Kaisen come lo conosciamo.

Alla domanda su come Akutami abbia creato la serie e su quale ordine avesse seguito, ha risposto che “era prima Fushiguro, poi Itadori e poi Kugisaki. Originariamente, Jujutsu Sousen ,l’idea iniziale per la serie, aveva un personaggio che divenne il prototipo di Fushiguro. In Sousen, quel ragazzo finisce per ospitare Sukuna, e l’ambientazione era simile al Culling Game, con Itadori in un ruolo secondario. Kugisaki era un personaggio concettualizzato per la serializzazione del manga. Non pensavo di fare nulla di unico con le configurazioni iniziali dei personaggi, quindi li ho trasformati in un gruppo di tre uomini come in Naruto“.

Elaborando ulteriormente questo argomento, Akutami ha rivelato di aver poi abbozzato una nuova idea più adatta per una serie shonen. Fushiguro già un personaggio fisso che voleva usare nella nuova serie, prima di spostare il ruolo principale su Yuji. “Quando Sousen è stato abbandonato, ho deciso di provare ancora una volta e disegnare una storia che fosse più adatta ad una rivista shonen. Il personaggio di Fushiguro era già scolpito nella pietra nella mia mente, e ho pensato che Itadori sarebbe stato più adattabile, quindi ho cambiato la configurazione del personaggio“.

Fonte – Comicbook