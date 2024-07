Jujutsu Kaisen: Gege Akutami parla delle origini del “Black Flash”

Nel mondo di Jujutsu Kaisen, il Black Flash è una delle tecniche più potenti e iconiche. Recentemente, il creatore della serie, Gege Akutami, ha condiviso dettagli interessanti su come è nata questa mossa speciale.

La Genesi del Black Flash

Durante una recente esposizione d’arte in Giappone dedicata a Jujutsu Kaisen, Akutami ha rivelato che l’idea del Black Flash è nata da una richiesta del suo editor. Quest’ultimo voleva una mossa speciale per Yuji Itadori, il protagonista della serie. Akutami, tuttavia, non riusciva a trovare qualcosa che si adattasse perfettamente. È stato allora che ha pensato al gioco Onimusha, dove un attacco speciale chiamato “flash” è utilizzato come contromossa. Questa immagine ha ispirato Akutami a creare il Black Flash.

L’Impatto del Black Flash nella Serie

Il Black Flash non è solo una tecnica unica, ma un elemento che può cambiare le sorti di una battaglia. Utilizzato da personaggi come Yuji Itadori, Kento Nanami e persino da alcuni villain come Mahito, il Black Flash aggiunge tensione ai combattimenti grazie al suo elemento di casualità. La mossa può essere eseguita più volte in successione, aumentando la “tensione” e offrendo un vantaggio tattico in combattimento.

Un Elemento di Probabilità

Akutami ha spiegato che il Black Flash ha un elemento di probabilità, il che significa che può essere utilizzato sia dagli eroi che dai nemici, creando maggiore suspense durante le battaglie. Questa caratteristica rende la mossa ancora più interessante, poiché non è garantito che funzioni sempre, aggiungendo un livello di imprevedibilità agli scontri.

Il Black Flash è diventato uno degli elementi distintivi di Jujutsu Kaisen, dimostrando la creatività di Gege Akutami nella creazione di tecniche di combattimento avvincenti e innovative. Con la serie che continua a evolversi, i fan possono aspettarsi di vedere ancora più utilizzi e variazioni di questa mossa iconica nei futuri capitoli e stagioni dell’anime.

Fonte Comic Book