Dragon Ball Daima: svelato il nome della nuova forma di Goku

Dragon Ball introdurrà una nuova versione di Goku con il suo nuovissimo progetto anime in arrivo questo autunno. Stiamo chiaramente parlando di Dragon Ball Daime, e si scopre che questa nuova forma ha un nome ufficiale. Daima siglerà l’attesissimo ritorno del franchise sul piccolo schermo, il cui debutto è previsto per questo autunno. Farà parte della celebrazione del 40° anniversario del debutto del manga di Akira Toritama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questo nuovo anime offrirà una storia completamente nuova, con ambientazioni nuove e, a quanto pare, anche una nuova versione di Goku.

Pochi giorni fa è arrivato il nuovo trailer di Daima, che ha rivelato alcune nuove informazioni. E il sito ufficiale dell’anime ha confermato che il protagonista principale non si chiama “Kid Goku”. Non si tratta di un Goku bambino, come magari è accaduto nella serie anime GT, bensì la nuova versione del Saiyan si chiama Goku – Mini. E lo stesso vale anche per tutti gli altri personaggi. Quindi “Mini” è la nuova designazione per le loro forme simili a chibi.

Daima verrà lanciato questo ottobre come parte del programma anime dell’autunno 2024. Ma al momento non c’è ancora una data di uscita internazionale ufficiale. Il defunto mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha contribuito a creare la storia principale originale e il design dei personaggi. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki dirigono la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru adatta i progetti di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisiona e scrive le sceneggiature.

Masako Nozawa tornerà nell’anime per doppiare ancora una volta Goku Mini, ed è attualmente l’unico membro confermato del cast vocale di Dragon Ball Daima annunciato finora. Non è ancora stato rivelato come questa nuova forma “Mini” sconvolgerà il franchise, o se ciò significherà che Goku è stato indebolito. Akira Toriyama aveva già anticipato la storia originale di Dragon Ball Daima prima della sua scomparsa, con una sinossi che riportiamo:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo dove vivranno una grande avventura con azione intensa. Poiché Goku deve recuperare data la sua corporatura minuta, usa il suo Power Pole per combattere, che non si vedeva da molto tempo”.

