Dragon Ball Daima: il nuovo trailer dell’anime

Sebbene l’anime di Dragon Ball Super sia in pausa da diversi anni dopo la fine del Torneo dei Potere, i fan presto avranno modo di gustarsi il tanto atteso ritorno di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo. Stiamo parlando del tanto acclamato Dragon Ball Daima, il nuovo progetto anime che sigla il ritorno del franchise sul piccolo schermo. Con Daima, Goku e gli altri combattenti torneranno bambini, in quanto saranno trasformati in bambini per via di una losca cospirazione, andata in porto con l’utilizzo delle Sfere del Drago. Potrebbero esserci ancora diverse domande per quanto riguarda la prossima serie anime sviluppata dal compianto Akira Toriyama, ma un nuovo trailer offre ai fan novità imperdibili.

In questo nuovo trailer, la serie invita ai fan se vogliono prendere parte alla “Grande Avventura”. Naturalmente, questo potrebbe avrebbe indotto i fan a pensare ancora di più a Dragon Ball GT, alias Dragon Ball Grand Tour. La “pecora nera” della serie shonen ha visto solo Goku trasformarsi in un bambino, ma ha comunque portato il protagonista verso una missione per trovare le Sfere del Drago in tutto l’universo per annullare il grande cambiamento. In Daima però invece di viaggiare con sua nipote Pan e Trunks, Son viaggia invece con i Kaiohshin per tornare ai suoi anni da adulto.

NEW: DRAGON BALL DAIMA Trailer featuring Goku (Mini), Supreme Kai (Mini), Vegeta (Mini), Piccolo (Mini), Glorio, Masked Majin and Gomah. Releasing October 2024. pic.twitter.com/LOx3IN2u8I — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) July 19, 2024

Al momento, Daima deve ancora dichiarare specificamente quando uscirà il suo primo episodio o se verrà rilasciato su un’esclusiva piattaforma di streaming. Fortunatamente, nonostante la data di uscita rimanga un mistero, la serie ha confermato che arriverà a ottobre.

Per saperne di più su Dragon Ball Daima, Toei Animation ha condiviso una descrizione ufficiale che analizza la sfida che devono affrontare Son Goku e i suoi compagni di sempre. A seguire è disponibile la sinossi: “A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! Sarà una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Inoltre, dato che Goku deve compensare le sue dimensioni ridotte, userà nuovamente il suo Power Pole per combattere, cosa no visto da molto tempo”.

Fonte – Comicbook