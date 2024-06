Dragon Ball: Toyotaro torna a disegnare un nuovo sketch di Goten e Trunks

Il manga di Dragon Ball Super si trova in un periodo di pausa al momento senza una data di ritorno. Mentre tutti gli occhi sono puntati su Dragon Ball Daima che farò il suo debutto sul piccolo schermo durante l’autunno, il manga rimane fermo dopo gli ultimi avvenimenti. Ci stiamo chiaramente riferendo alla tragica e recente scomparsa di Akira Toriyama. Tuttavia, pare che Toyotaro stia trovando il modo di riconnettersi con la serie, e lo ha dimostrato con un nuovo sketch sugli adolescenti più amati della serie.

Goten e Trunks sono al culmine dell’età adulta con Dragon Ball Super. L’ultimo atto del manga ha finalmente mostrato i due giovani Saiyan più grandi, dando loro un assaggio della vita eroica che avevano sempre sognato. Ora, Toyotaro ha inchiostrato la coppia in un nuovo sketch e ha chiesto ai due di elaborare una missione.

NEW TRUNKS & GOTEN ART BY TOYOTARO 😭🔥 pic.twitter.com/EfcPdq5j4E — SLO (@SLOplays) June 19, 2024

Come si può vedere sopra, il nuovo artwork è stato firmato per un’intervista speciale a V-Jump. Mentre la serie Super è in pausa, il team editoriale ha chiesto a Toyotaro di inchiostrare alcuni artwork della serie. Il mangaka ha realizzato Trunks in primo piano mentre guarda il suo migliore amico acciuffare un criminale. Goten indossa il suo costume da supereroe, senza casco. Al contrario Trunks indossa la sua solita uniforme scolastica.

Per decenni, Dragon Ball non ha assegnato a Goten e Trunks dei ruoli costantemente da protagonisti per via della loro età, ma finalmente i due stanno crescendo.

Quest’ultima illustrazione dimostra che Toyotaro non abbia ancora definitivamente deciso di abbandonare la serie, anche se al momento non ci sono notizie sul suo ritorno. Il mangaka ha annunciato la pausa dal manga un mese dopo la morte di Toriyama. In questo momento anche V-Jump non si esprime, ma Toyotaro dopo la fine dell’arco Super Hero aveva assicurato che la serie era lungi dall’essere finita. Chiaramente questa dichiarazione precedeva la notizia della morte di Toyotaro, che ha scosso tutto il mondo.

Fonte – Comicbook