Addio ad Akira Toriyama: si spegne a 68 anni il padre di Dragon Ball

Oggi è uno dei giorni peggiori per i fan di Dragon Ball. Akira Toriyama, il famoso mangaka e padre di Goku e dei Guerrieri Z, si è spento all’età di 68 anni. Questa triste notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, ma in situazioni come queste è importante ricordare l’uomo ma soprattutto l’artista. Un mangaka che con Dragon Ball ha conquistato e continua a farlo, generazioni di fan.

Il mangaka nel corso della sua carriera ha vinto nel 1981 il Premio Shōgakukan per il miglior manga shōnen. Toriyama è considerato uno dei mangaka che ha cambiato la storia dei manga, in quanto i suoi lavori hanno influenzato notevolmente le generazioni successive di mangaka. Non a caso molti di questi hanno citato Dragon Ball come fonte d’ispirazione per le loro opere. Ha anche ottenuto il Grand Prix alla carriera.

Chiaramente la sua opera di maggior successo non può che essere Dragon Ball, ma la sua carriera da mangaka inizia con la partecipazione al concorso per dilettanti indetto dalla rivista Weekly Shōnen Jump per vincere il premio in denaro. Toriyama non vince il premio ma conosce Kazuhiko Torishima, che più avanti diventerà il suo editore. Quest’ultimo lo ha spronato nel continuare la carriera di mangaka e nel 1978 propone al medesimo concorso Wonder Island con cui si aggiudica il primo premio e la pubblicazione. In questo modo inizia la sua carriera da mangaka.

Ma la sua popolarità raggiunge un livello internazionale con la serializzazione della storia comica Dr. Slump. Inizialmente pensata come mini serie di quattro capitoli, la serie arriva infine a contare 18 volumi tankōbon. Con Dr. Slump Toriyama vince lo Shogakukan Manga Award nel 1981. Ma è con Dragon Ball che la sua vita cambia completamente, rimanendo indelebile nella storia dei manga.

Basti pensare che in termini di vendite, i suoi volumi hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo. In questo modo Dragon Ball è diventato uno dei manga più venduti di sempre. Inoltre critici ed esperti ne hanno elogiato lo stile, la caratterizzazione dei personaggi e l’umorismo. Dragon Ball è universalmente considerato uno dei migliori manga mai realizzati e uno dei più influenti.

Quello che rattrista ulteriormente è che quest’anno Dragon Ball avrebbe compiuto 40 anni dalla sua serializzazione. Inoltre è tutt’ora in fase di sviluppo il nuovo progetto anime, Daima, al quale il mangaka stava lavorando. Ma quello che è certo è che Akira Toriyama non sarà mai dimenticato, avendo lasciato un eredità incredibile e irripetibile. Grazie Sensei.