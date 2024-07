Naruto x Teenage Mutant Ninja Turtles: svelati i primi design ufficiali

Quando sono emerse per la prima volta le voce di un crossover tra Naruto e Le Tartarughe Ninja, molti fan non credevano che fosse reale. Fortunatamente, il prossimo crossover di fumetti tra le Tartarughe Ninja e Naruto è ufficiale e farà il suo debutto questo autunno. Mentre Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi avranno un design molto simile a quello dell’anime e del manga, Raffaello, Leonardo, Michelangelo e Donatello sembrano sfoggiare alcuni nuovi look per entrare nel Villaggio della Foglia. Le Tartarughe non saranno sole in questo nuovo crossover.

Quando si tratta di crossover tra anime, non è la prima volta che l’Oriente incontra l’Occidente. In passato, i fan degli anime e dei fumetti hanno visto gli Avengers e i Guardiani della Galassia affrontare i Titani de L’Attacco dei Giganti, insieme a Deadpool che faceva squadra con All Might di My Hero Academia.

Le Tartarughe Ninja indossano alcune nuove maschere e uno sguardo più attento ai design mostra anche nuove interpretazioni di Splinter e April O’Neil. Alla fine, sarà interessante vedere come questi due mondi riusciranno a coesistere e come cambieranno di conseguenza tutti i personaggi.

Recentemente, oltre alla data di uscita, abbiamo anche riportato la prima sinossi ufficiale del crossover tra Naruto e le tartarughe ninja. Di seguito è possibile leggerla:

“È l’incontro tra ninja più bello che avresti mai potuto sognare! I quattro ninja con il guscio da Tartaruga incontreranno l’ospite della Volpe a Nove Code nel crossover di cui tutti parleranno. Quando la giornalista adolescente April O’Neil ha un incontro clandestino con Tsunade, il leader del Villaggio della Foglia, attira l’attenzione di Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi non sono gli unici a chiedersi di cosa stessero discutendo le due donne, però.

Il sinistro Clan del Piede ha il proprio interesse per la visita di April, poiché pensano che potrebbe contenere preziose informazioni sulla ricerca sulle mutazioni in corso. dallo scienziato Baxter Stockman. Con April intrappolata tra le forze del Villaggio della Foglia e del Clan del Piede, non passerà molto tempo prima che le Tartarughe Ninja arrivino a darle una mano!”

Fonte – Comicbook