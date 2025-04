Devil May Cry: lo showrunner apre la possibilità di un universo animato Capcom

Devil May Cry è finalmente approdato sulla piattaforma Netflix e già in molti si stanno chiedendo se questo potrebbe essere il vero e proprio inizio di un vero universo animato targato Capcom. A solleticare questa idea ci ha già pensato lo showrunner Ali Shankar, già noto per i suoi lavori con Castlevania e Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, con un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Comic Book, dove ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola, anche se al momento non si può ancora dire nulla.

Durante la conversazione, lo showrunner ha fatto ovviamente il misterioso quando gli è stato fatto notare l’easter egg legato a RE, presente in uno degli episodi, domandando se fosse un teaser per futuri crossover o spin-off animati. Il riferimento diretto? Una battuta di Dante in cui parla di un passato a Raccoon City, la famigerata città degli zombie che ha dato inizio all’inferno leggendario della grande serie videoludica.

“Non posso confermare né smentire nulla. C’è un cecchino al momento che mi tiene sotto mira”. Ha scherzato. Ma insieme alle tantissime battute, è chiaro il futuro di questo progetto: “Amo Capcom e questa serie è una lettera d’amore non solo a DMC ma anche a quei Blockbuster degli anni 2000 e ovviamente alla Capcom di quel periodo d’oro”.

Da queste parole non si può elargire nulla purtroppo, ma di certo Shankar non è nuovo alla costruzione di universi animati condivisi. Con Castlevania ha infatti dimostrato di saper lavorare con queste IP tanto amate, creando addirittura spin-off e approfondimenti dei personaggi molto apprezzati dalla community.

L’idea di un “CapcomVerse” animato non sembra infatti lontana, visti i prodotti attualmente sul mercato prodotti dal brand e il successo raggiunto dalle trasposizioni animate. Cosa ne pensate?