Dragon Ball Super omaggia Toriyama adattando la sua ultima storia

L’amato mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, è scomparso l’anno scorso e, a quanto pare, Toyotaro gli ha reso omaggio adattando una delle ultime storie che si era lasciato alle spalle. Dragon Ball Super è attualmente in pausa dopo la scomparsa di Toriyama. Per concludere gli eventi dell’arco narrativo Super Hero prima della pausa, Dragon Ball Super ha fatto un sorprendente ritorno sulla rivista V-Jump di Shueisha con un nuovissimo one-shot su Goten e Trunks, ispirati a diventare due supereroi locali. Ma a quanto pare questa è stata una delle ultime idee di Toriyama.

Dragon Ball Super è tornato con un nuovissimo volume che sta arrivando sugli scaffali in Giappone e raccoglie gli ultimi capitoli della serie ora disponibili. Questo include la nuova storia one-shot su Goten e Trunks ambientata prima dell’arco narrativo prequel di Dragon Ball Super: Super Hero, e questo è tratto da una storia che Toriyama aveva lasciato indietro e che doveva ancora essere adattata ufficialmente al manga. Come ha spiegato Toyotaro in un messaggio speciale all’interno dell’uscita del volume, questa storia era basata su un’idea che Toriyama aveva condiviso ma che non era mai stata utilizzata prima. Di seguito le parole salienti:

“La storia segreta sulla nascita di ‘Saiyaman X’ che ho disegnato per la fine di questo volume era basata su un testo scritto da Toriyama, che ho rivisto e trasformato in un manga. Durante il processo di elaborazione della storia di ‘Saiyaman X’ che funge da prequel all’arco dei Supereroi, mi ha dato questa storia come prologo, dicendo ‘non importa se la usi nella storia principale o meno’. Ma ho pensato che sarebbe stato uno spreco tagliarla, quindi volevo davvero trasformarla in un manga“.

Con l’imminente uscita del volume finale di Super, Toyotaro ha chiesto di adattare questa idea finale non realizzata, e ha avuto il consenso di lasciar fare a modo suo e ha potuto disegnarla come one-shot.

Con l’uscita di questo ultimo one-shot e ultimo volume di Dragon Ball Super, Toyotaro ha confermato che l’arco Super Hero è ufficialmente giunto al termine. Questa è una cosa importante da notare in quanto dà qualche speranza che ci sia ancora qualcosa per il futuro nei mesi o negli anni a venire. Invece di dire apertamente che il manga di Dragon Ball Super è giunto al termine dopo questo arco, è solo l’arco in questione che è finito.