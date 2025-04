Le uscite manga Star Comics del 8 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 8 aprile 2025 troviamo grandi successi come Detective Conan, I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Final Edition, Choking On Love o Elettroshock Daisy.

Inoltre, con il marchio Astra, arrivano Canary, il brutale ed inquietante western di Scott Snyder e Dan Panosian, e un nuovo volume della versione europea di Conan il Cimmero.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 8 aprile 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 8 aprile 2025

A COUPLE OF CUCKOOS n. 15

FAN n.307

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Nagi e Hiro hanno iniziato a frequentarsi. Durante il loro primo appuntamento, comincia improvvisamente a piovere e Hiro ricorda “quel giorno” ormai lontano in cui loro due non erano ancora niente l’una per l’altro… In seguito Nagi, trascinato da Erika, parte per Okinawa. Lì fa la sua comparsa Rihito, amico d’infanzia di lei e rampollo di una nota famiglia proprietaria di hotel, il cui cuore batte all’impazzata ogni volta che vede la “principessina” Erika. Le farà davvero una proposta di matrimonio?!

CANARY

MODERN MASTERS n.11

di Scott Snyder,Dan Panosian

€ 15,90

SCOTT SNYDER UNISCE LE FORZE CON IL PROLIFICO DAN PANOSIAN E REALIZZA UNA STORIA BRUTALE CHE LASCIA SENZA FIATO.

Negli ultimi giorni della Corsa all’Oro, una compagnia mineraria dello Utah dissotterrò uranio radioattivo e, poco dopo, la miniera crollò su se stessa. Nacquero innumerevoli leggende su questa miniera maledetta, o addirittura infestata.

Oggi, la Frontiera è chiusa e le miniere d’oro e d’argento sono ormai esaurite. Nonostante il paese stia diventando “civilizzato”, su un tratto delle Montagne Rocciose, emerge un nuovo tipo di violenza. Uccisioni indiscriminate. Persone impazzite che uccidono vicini e compagni di classe senza ragione. Quando uno studente uccide il suo insegnante con un’accetta, il celebre agente federale Azrael William Holt viene chiamato per indagare su questi omicidi. Ciò che lui e un giovane geologo scopriranno sarà molto più assurdo e terrificante di quanto potessero immaginare.

CANARY

VARIANT COVER EDITION

di Scott Snyder,Dan Panosian

€ 17,90

Anche in edizione variant cover!

CHOKING ON LOVE n. 3

DERE n.23

di Keiko Iwashita

€ 6,50

DOPO IL SUCCESSO DI LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN, ARRIVA A GRANDE RICHIESTA LA NUOVA SERIE SENTIMENTALE FIRMATA KEIKO IWASHITA!

Dopo aver affrontato i suoi sentimenti più sinceri, Hibari inizia a uscire con Gaku. Nonostante sia continuamente in balia dell’atteggiamento libero e insistente del ragazzo, con l’arrivo dell’estate Hibari è determinata a cambiare la “normale” se stessa e… Nel frattempo, si scopre che il celebre cantante Baihuu è in realtà Rihito, l’amico d’infanzia di Hibari! Cosa dirà il giovane alla sua amica sotto shock?

CONAN IL CIMMERO n. 14

LO STRANIERO NERO

ASTRA BD n.1

di Jean-Luc Masbou

€ 14,90

Nel selvaggio territorio dei Pitti, Zarono e i suoi uomini sono costretti a erigere una fortezza improvvisata dopo il naufragio della loro nave. Prigionieri in questo lembo di terra, gli uomini temono il peggio quando una nave pirata Barachas attracca sulla spiaggia. Sotto gli ordini di Strom, la roccaforte viene attaccata. Gli aggressori, però, fuggono davanti all’arrivo di un imponente padiglione zingareano… Proprio come Strom, gli zingareani sono alla ricerca del tesoro perduto del sanguinario Tranicos, sepolto nella foresta dei Pitti da quasi un secolo. Solo un uomo è in grado di guidarli attraverso la giungla: Conan. Ebbene, chi vuole impossessarsi di quegli scrigni traboccanti di ricchezze deve ingannare la morte, perché l’antico sito trabocca di magia nera. Gli uomini di Tranicos, ormai sinistri fantasmi, non hanno mai lasciato questi luoghi maledetti. Quanto alle tribù dei Pitti, aspettano il momento opportuno per avventarsi sugli intrusi…

DETECTIVE CONAN n. 106

DETECTIVE CONAN n.112

di Gosho Aoyama

€ 5,20

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

Il gruppo di Conan è andato ad assistere a una rappresentazione teatrale basata su Heiji e i suoi amici. Una volta lì, lo stesso Heiji decide finalmente di dichiararsi a Kazuha, scegliendo come luogo il Naniwa Harukas da dove è possibile ammirare il tramonto! Purtroppo si verificano degli omicidi e il limite di tempo utile per confessare i propri sentimenti alla ragazza sta per scadere…

ELETTROSHOCK DAISY n. 2

SHOT n.274

di Kyousuke Motomi

€ 9,90

UNA DELLE SERIE SHOJO PIÙ AMATE IN UNA NUOVA, SPLENDIDA EDIZIONE COMPLETA IN 8 VOLUMI!

Prosegue il particolare rapporto da bidello delinquente e schiava di Kurosaki e Teru, i cui cuori sono sempre meno distanti. Intanto, durante una gita, Teru compra un carillon da regalare a Daisy, che viene poi consegnato direttamente a Daisy… ovvero Kurosaki! Chissà se questo carillon farà cambiare il loro rapporto…

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 18

YOUNG n.364

di Hiro Mashima,Atsuo Ueda

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Sigillato il drago divino dell’oro Viernes, dei cinque draghi divini resta solamente Ignia, il drago divino del fuoco. Ora che sono a un solo passo dal completamento della missione dei cent’anni, Natsu e i suoi amici si sentono pieni d’entusiasmo. Durante la ricerca del castello del dio delle fiamme che li porterà a Ignia, Fairy Tail entra in contatto con Fire & Flame, un’equivoca gilda oscura, e la situazione si fa di colpo esplosiva! È ormai prossimo il momento fatale in cui si rincontreranno Natsu e Ignia, i figli del re dei draghi di fuoco Igneel.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 11

CLASSIC n.12

di Masami Kurumada

€ 7,90

Per salvare al più presto Saori, rinchiusa nella Main Breadwinner, e riportare la pace sulla Terra, Seiya e i suoi amici danno l’assalto al Tempio di Poseidon indossando i loro Cloth, tornati a nuova vita grazie al sangue dorato. Ad attenderli ci sono i Sette Generali, i più forti guerrieri dei Marina…

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 8

EXPRESS n.295

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Dopo un viaggio a Kobe con gli amici, il legame tra i due “principi” si rinsalda e, nonostante qual-che litigio, Yoi è sempre più innamorata del senpai Ichimura. Durante il festival della cultura, però, il ragazzo finisce per dichiarare pubblicamente la loro relazione… Cos’accadrà alla giovane coppia dopo questo passo importante?!

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 7

SHIN n.7

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Durante il debutto in società di Oz Vessalius, nella villa di Yura, tra i diversi pensieri celati dalle maschere, si diffonde il soffocante odore… del complotto! E con l’imprevedibile aggressione di un’oscura e malvagia mano è cominciato un folle valzer, quasi fosse di nuovo imminente la tragedia…

PROMISE CINDERELLA n. 12

AMICI n.319

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

In previsione del Natale, Hayame si dedica anima e corpo a imparare una ricetta per fare una torta. Nel frattempo Issei, deciso più che mai a rendere la sua amata la donna più felice del pianeta, fa il suo debutto nel mondo dello show business per poterle organizzare un Natale con i fiocchi! Proprio quando tutto sembra volgere al meglio, al party di Natale organizzato dalla gente dello spettacolo i due trovano ad aspettarli proprio la “modella” a cui Hayame aveva tirato una torta in faccia… Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere alle feste?!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 19

BIG n.114

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru e compagni riescono a ottenere l’ultima Sinclair, ma la Demon Card lancia il suo assalto totale per impadronirsene. Il primo ad attaccare è Jegan degli Oracion Seis e Let, che ha intenzione di chiudere le questioni che aveva in sospeso con lui, lo affronta da solo. Nel frattempo, Haru e gli altri lo anticipano sul continente Ema, ma lì si trovano davanti a nuovi sicari della Demon Card. La situazione sembra ormai disperata, fino alla comparsa di un uomo del destino!