Detective Conan: un crossover con Harry Potter

Il celebre manga noto in Italia come Detective Conan ha lanciato un sorprendente nuovo crossover con un famoso franchise del cinema fantasy, Harry Potter. Il franchise in questione è già impegnato in più progetti per ricatturare la magia che i libri e i film hanno evocato con successo molti anni fa, e parte di questo sforzo ha portato ad alcuni fantastici team up con altri franchise. Una di queste nuove collaborazioni ha recentemente raggiunto il Giappone, poiché Harry Potter darà vita a un crossover con uno dei più longevi (nonché famosi) franchise di anime e manga attualmente ancora in corso.

Gli account social ufficiali di Harry Potter e Detective Conan di Gosho Aoyama hanno annunciato ufficialmente una nuova collaborazione. Al momento i dettagli di cosa comporterà questa nuova collaborazione sono ancora segreti.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 16 gennaio 2025

Per quanto riguarda il motivo per cui i due franchise stanno collaborando, ci sono alcune ragioni diverse per cui potrebbe essere così. La prima è che entrambi i protagonisti principali delle rispettive serie sono note per i loro occhiali distintivi, cosa che i fan delle due serie hanno notato immediatamente quando il crossover è stato annunciato per la prima volta. La seconda, invece, riguarda il fatto che entrambi questi franchise siano presenti presso gli Universal Studios Japan. Ma bisogna aspettare per scoprire maggiori dettagli sul contenuto di questa nuova collaborazione.

Il mangaka della serie Gosho Aoyama ha lanciato per la prima volta il manga di Detective Conan sulle pagine del Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 1994 e da allora ha continuato a pubblicare nuovi capitoli. Riguardo la serie televisiva e anime, ogni progetto arrivato nei cinema in Giappone ha dominato anche il botteghino, quindi ha avuto persino più successo di Harry Potter nella regione.

Detective Conan ha comunque riscosso tanto successo nei cinema all’estero. E a tal proposito c’è un nuovo lungometraggio attualmente in programma per la fine di questa primavera. Intitolato Detective Conan: One-Eyed Flashback, il prossimo film è il 28° della lunga e fortunata saga. Debutterà nei cinema di tutto il Giappone a partire dal 18 aprile, ma al momento di questa pubblicazione non sono ancora stati annunciati piani di distribuzione internazionale per il nuovo film.

Fonte – Comicbook