Trinity, la figlia di Wonder Woman, nella sua miniserie personale

Trinity: Daughter of Wonder Woman è una miniserie spin off di Wonder Woman di Tom King e Daniel Sampere, ma non si rifarà alla trama portante in cui Wonder Woman combatte contro il re segreto d’America, piange il defunto Steve Trevor e cresce la figlia neonata che ha creato con l’argilla. No, questa miniserie, scritta da King e disegnata da Belén Ortega, amplierà la storia dei racconti finora presentati in appendice a Wonder Woman, in cui la figlia di Wonder Woman si cimenta in siparietti comici in storie adatte a tutte le età.

Wonder Woman di King e Sampere ha introdotto la futura figlia e successore di Wonder Woman, Lizzie Prince (nome da supereroe: Trinity), come elemento di cornice narrativa. Nella serie principale, la storia viene raccontata a Lizzie adulta dal Sovrano, l’ex re d’America imprigionato e deposto, il quale le narra di come sua madre l’abbia sconfitto. La paternità di Lizzie, la sua origine, il modo in cui riesce a brandire non uno ma tre lassi del destino e il motivo per cui ha un disperato bisogno di ascoltare i segreti del Sovrano sono misteri a cui King e Sampere devono ancora dare una risposta.

Trinity: Daughter of Wonder Woman issue 1 variant cover. Crisis of Infinite Corgis! pic.twitter.com/EZBgRK3hRl — Dan Hipp (@MISTERHIPP) March 26, 2025

Ma dopo il dramma intenso della storia principale, King, Sampere e Ortega hanno offerto ai lettori spunti comici sull’infanzia di Lizzie, cresciuta accanto ai figli degli amici di sua madre: Robin (Damian Wayne) e Superman (il figlio di Clark Kent, Jon). Jon e Damian le hanno fatto da baby sitter, raccontato le favole della buonanotte, l’hanno portata al suo primo concerto (Black Canary) e le hanno insegnato a far volare un aquilone (o almeno hanno rapito Kite Man per farlo).

DC has announced Trinity: Daughter of Wonder Woman #1 by Tom King and Belen Orton! First issue debuts on June 11! “Back by popular demand and now with her own miniseries…Trinity! It all begins when the daughter of Wonder Woman embarks on her most dangerous adventure yet to… pic.twitter.com/Z4Z6fvYBQb — DCU Updates (@dcuworld) March 20, 2025

Trinity: Daughter of Wonder Woman si propone di continuare il tono di quelle storie – in cui Lizzie, ad esempio, ha dovuto salvare i ragazzi dal terribile destino di essere trasformati in simpatici corgi che indossano versioni corgi dei loro costumi e hanno versioni corgi dei loro poteri – ma con un cast tutto di Lizzie. Nella nuova miniserie di sei numeri, Lizzie sembra voler sostituire Jon e Damian con quelle che sembrano altre due versioni di se stessa, viaggiando nel tempo e imbarcandosi alla ricerca di suo padre, morto prima che lei nascesse.

Ecco la presentazione ufficiale della serie diffusa dalla DC:

A grande richiesta torna Trinity, con una miniserie tutta sua! Tutto ha inizio quando la figlia di Wonder Woman si imbarca nella sua avventura più pericolosa: entrare nella linea del tempo per ritrovare suo padre. Come la giovane eroina sa bene, giocare con il tempo ha le sue conseguenze, ma questo non significa che abbia imparato la lezione la prima volta. Le cose si stanno facendo difficili e i Super Sons sono diventati dei veri e propri cani sciolti. Preparatevi a una Crisi dei Corgi infiniti! Lo scrittore Tom King e l’artista Belén Ortega tornano a Trinity dopo la loro celebre serie di storie di supporto sulle pagine di Wonder Woman. Fidatevi di noi, non vorrete perdervi la prima storia di Lizzie a formato pieno.