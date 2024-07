Naruto: sinossi e data di uscita del crossover con Le Tartarughe Ninja!

È ufficiale! Naruto sta per tornare con un nuovo incredibile crossover con Le Tartarughe Ninja. L’annuncio arriva poco tempo dopo un nuovo aggiornamento che ha confermato che IDW Publishing stava preparando uno speciale crossover tra Naruto e le Tartarughe Ninja. La serie speciale arriva grazie a un accordo con Viz Mediam che ha rivelato i primi dettagli su questo progetto.

Le prime informazioni le si possono scorgere attraverso due illustrazioni che riportiamo di seguito. Jorge Jimenez e Hendry Prasetya sono gli illustratori che hanno realizzato le due cover del numero 1 di Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto. Quest’ultimo si occuperà delle illustrazioni per l’intera serie a fumetti e la colorazione sarà affidata a Raul Angulo e i testi a Ed Dukeshire.

Per quanto riguarda lo scrittore, Caleb Goellner è stato scelto per scrivere il crossover di quattro numeri. Parlando con IGN, lo scrittore ha detto di essere incredibilmente pronto a presentare gli eroi preferiti dei fan in un semiguscio insieme al Team 7. “Sono entusiasta e onorato di poter lavorare con i talenti più cool dei fumetti e dei manga per presentare un’enorme avventura mutagena e alimentata dal chakra per i fan di tutto il mondo“.

Attualmente, il debutto di Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto è previsto per il 13 novembre. IDW Publishing ha rilasciato anche una sinossi ufficiale del crossover, quindi è possibile scoprire altri dettagli di seguito:

“È lo scontro ninja più bello che avresti mai potuto sognare, se avessi osato! Gli Eroi in un Mezzo Guscio incontrano il jinchuuriki della Volpe a Nove Code nel crossover di cui tutti parleranno“. “Quando la giornalista adolescente April O’Neil incontra clandestinamente Tsunade, il leader del Villaggio della Foglia, attira l’attenzione di Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. Ma non sono gli unici a chiedersi di cosa stessero discutendo le due donne. Il sinistro Clan del Piede ha il proprio interesse per la visita di April, poiché si pensa che potrebbe contenere preziose informazioni sulla ricerca sulle mutazioni, condotta dallo scienziato Baxter Stockman. Con April intrappolata tra le forze del Villaggio della Foglia e del Clan del Piede, non passerà molto tempo prima dell’intervento delle Tartarughe Ninja“.

Fonte – Comicbook