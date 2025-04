Le uscite J-POP Manga del 9 aprile 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 9 aprile 2025 arriva finalmente in tutte le fumetterie, librerie e store online l’attesissimo bundle della Coco Uzuki! Contiene il primo, entusiasmante, volume di Fall in Love, You False Angels in edizione variant (esclusiva per l’Italia), il volume unico First Kiss e due illustration card dedicate a Katsura e Ikkoku.

Il volume 1 di Fall in love, you false angels, la prima serie manga di Coco Uzuki a essere pubblicata su carta e la prima opera in assoluto dell’autrice ad arrivare nel nostro Paese,è disponibile in anteprima esclusivamente in bundle con First Kiss, una raccolta di quattro storie da batticuore firmate dalla stessa autrice. E le belle notizie non finiscono qui perché il volume di Fall in love, you false angels incluso nel bundle presenterà una esclusiva copertina variant a tiratura limitata, non in vendita singolarmente, e avrà in allegato un gadget ufficiale!

Sarà invece possibile trovare sugli scaffali e acquistare separatamente l’edizione regular del primo volume di Fall in love, you false angels e il volume unico First Kiss a partire dal 15 aprile.

Fall in love, you false angels è una commedia romantica non convenzionale. Un gioco di specchi in cui la complicità tra i due protagonisti nasce proprio da ciò che si cela sotto le apparenze…

Per non distruggere l’immagine che gli altri hanno di lei, Otogi Katsura ha sempre recitato il ruolo della ragazza perfetta. Il suo soprannome a scuola è l’angelo rubacuori perché le basta uno sguardo per far cadere tutti ai suoi piedi. Sfortunatamente, il suo lato più autentico e oscuro viene scoperto da Toki Ninomae, il ragazzo per cui ha un debole. Ma anche Toki, di solito sempre gentile e impeccabile, nasconde un segreto… Inizia così una storia d’amore, inganno e complicità tra due adolescenti (quasi) perfetti!

First Kiss raccoglie invece quattro tenere storie d’amore, tutte incentrate sulla conquista del desiderato primo bacio!

Quattro racconti auto-conclusivi che distillano l’indimenticabile dolcezza del primo bacio. Tra sguardi rubati, dichiarazioni inaspettate e sentimenti a lungo nascosti, l’amore inizia ad affacciarsi nelle vite di alcuni giovani studenti. Tante storie diverse ma con un importante punto in comune: quando le farfalle iniziano a volteggiare nello stomaco, non c’è modo di trattenerle!

Coco Uzuki è stata premiata con il prestigioso Spica Works Excellence Award, mentre la sua serie Fall in love, you false angels ha vinto il premio U-Next ai Next Manga Awards 2024 ed è stata nominata come Miglior Shojo al premio Kono Manga Ga Sugoi! 2024.

Torna il richiestissimo Pokémon: La Grande Avventura, con l’ottavo box della serie che racchiude i volumi 24, 25 e 26. Siete pronti a tornare nella regione di Kalos per riscoprire la sesta generazione?

Presto disponibili anche Endroll Back 3, L’impero delle Otome 19, Mission: Yozakura Family 23 e So I’m a Spider, So What? 14.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 9 aprile 2025.

Coco Uzuki Variant Cover Bundle – Fall in Love, You False Angels 1 Ed. Variant + First Kiss

Endroll Back 3

L’impero delle Otome 19

Mission: Yozakura Family 23

Pokemon: La Grande Avventura Box Vol. 24-26

So I’m a Spider, So What? 14

USCITE DIGITALI

Dungeon Food 13

Hirayasumi 8

Innocent 8-9

Masurao 3-4

The Climber 8-9-10

RISTAMPE