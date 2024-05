Naruto: gli episodi speciali dell’anime saranno presto disponibili?

Naruto l’anno scorso ha celebrato il 20° della serie anime e questo evento prevedeva due progetti. Il primo consisteva nello speciale one shot incentrato interamente su Minato e il secondo su quattro episodi speciali dell’anime di Naruto. E proprio a tal proposito pare che questi saranno rilasciati presto stando ad un nuovo aggiornamento.

Ricordiamo che la celebrazione del 20° anniversario della prima stagione dell’anime di Naruto in Giappone lo scorso anno, ha portato al ritorno di Masashi Kishimoto all’opera. Il famoso mangaka infatti ha condiviso una nuova storia incentrata sul padre di Naruto, Minato Namikaze. Ma l’anime di Naruto ha condiviso ogni sorta di promo e altro materiale per gli episodi dell’anime rinnovati.

E infatti questi episodi speciali facevano parte di questo importante anniversario. Tuttavia nonostante ci fosse già la data di uscita ufficiale, Studio Pierrot ha improvvisamente fatto marcia indietro facendo slittare l’appuntamento tanto atteso dai fan. Questi nuovi episodi avrebbero mostrato il Team 7 di nuovo in azione, impegnati in una nuova missione.

La ragione principale di questo slittamento è legata al fatto di voler migliore la qualità delle animazioni degli episodi speciali, ma adesso pare ci siano novità. Infatti secondo un nuovo aggiornamento del dirigente di TV Tokyo Ichiro Ishikawa, questi nuovi episodi di Naruto sarebbero ancora pronti per essere rilasciati entro l’anno fiscale.

Come notato dall’insider WSJ_manga su X, la recente sessione di domande e risposte di TV Tokyo Financial Results con Ichiro Ishikawa ha rivelato che gli episodi speciali dell’anime del 20° anniversario di Naruto saranno “trasmessi durante l’anno fiscale in corso per commemorare il suo 20° anniversario”. Sebbene si tratti ancora di una finestra di rilascio abbastanza ampia, questo è il primo aggiornamento importante sulla potenziale uscita dall’interruzione dell’estate scorsa. Chiaramente la finestra dell’anno fiscale è piuttosto ampia in quanto potrebbe significare che vedremo i nuovi episodi del 20° anniversario di Naruto anche verso la fine di quest’anno, come anche prima di marzo 2025, quando l’attuale anno fiscale termina.

Originariamente si sapeva che sarebbero stati quattro gli episodi speciali previsti per lo scorso autunno. Riportando l’anime di Naruto come parte di questa celebrazione storica, i teaser precedenti lo avevano pubblicizzato con una sinossi che riportiamo di seguito:

“I membri del Team 7 pre-Shippuden—Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi—appaiono in una nuova storia che sarà raccontata in una animazione completamente nuova!”.

Fonte – Comicbook