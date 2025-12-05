Jujutsu Kaisen Modulo svela il triste epilogo di un personaggio chiave

Jujutsu Kaisen Modulo è tornato con un nuovo capitolo sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, che ha purtroppo rivelato che Yuji Itadori non ha mai avuto uno sperato lieto fine dopo la fine della serie. Il manga di Jujutsu Kaisen si è concluso l’anno scorso, ma Gege Akutami è tornato sulla rivista quest’anno, sorprendendo i lettori, con un nuovissimo sequel ambientato decenni dopo gli eventi della serie originale. Modulo si concentra su una nuova generazione di giovani stregoni, che considera Yuji una leggenda dopo aver sconfitto Sukuna.

L’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen Modulo ha però fornito aggiornamenti ancora più cruciali su Yuji. Infatti non solo Yuji è ancora attivo e ha combattuto contro gli Spiriti Maledetti anche 80 anni dopo lo scontro con Sukuna, ma non è invecchiato affatto a differenza dei suoi amici che ha anche visto morire uno dopo l’altro.

Il capitolo 13 di Jujutsu Kaisen Modulo vede gli stregoni giapponesi cercare di localizzare Yuji per affrontare un potente Simurian in un duello, ma da allora è scomparso. Un aggiornamento di Nobara Kugisaki rivela che Yuji ha mantenuto la stessa età di sempre e che non partecipa ai funerali dei suoi vecchi amici perché è stanco di accompagnarli.

Yuji ha sempre vissuto aspettando la morte, affrontando tutto di petto in quanto sicuro del fatto che, finché si fosse dimostrato utile come stregone, la sua morte avrebbe avuto un qualche significato. Questo significa che anni dopo il suo combattimento più importante, il protagonista non ha ancora trovato quella pace per cui aveva combattuto per tantissimo tempo. E questo è probabilmente il colpo più duro per i fan che desideravano davvero che Yuji ottenesse una sorta di lieto fine.

Nonostante ciò, Jujutsu Kaisen Modulo gli offre in definitiva un’altra opportunità. Il sequel lo descrive come una sorta di figura spettrale, tanto che è probabile che faccia un’apparizione prima della fine della serie. È diventato una figura così leggendaria che non c’è dubbio che tornerà, e questo ritorno potrebbe contribuire a raggiugere quel desiderio di pace che aveva cercato per tutto questo tempo.