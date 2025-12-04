L’uovo dell’angelo: al cinema il film anime ricco di interpretazioni

L’Uovo dell’Angelo (Tenshi no Tamago / Angel’s Egg), film d’animazione diretto da Mamoru Oshii (1985), arriva per la prima volta al cinema in Italia come evento speciale di una settimana dal 4 al 10 dicembre. La distribuzione è a cura di Lucky Red, da sempre attenta al mondo anime.

La nuova versione restaurata in 4K, realizzata a partire dai materiali originali in 35mm, è stata presentata in anteprima internazionale all’ultimo Festival di Cannes, all’interno della sezione Cannes Classics.

Mamoru Oshii, regista e sceneggiatore, indaga nelle sue opere temi esistenziali, spirituali e filosofici attraverso un linguaggio visivo profondamente evocativo. Prima di raggiungere la fama internazionale con Ghost in the Shell (1995), aveva delineato la sua poetica proprio ne L’Uovo dell’Angelo, un’opera onirica e carica di significato.

L’Uovo dell’Angelo: una, nessuna, centomila interpretazioni

Diventato un film di culto dell’animazione giapponese, L’Uovo dell’Angelo è caratterizzato da una forte componente simbolica e da un approccio visivo e narrativo sperimentale. Ambientato in un mondo deserto e sospeso, racconta l’incontro tra una giovane ragazza che custodisce un uovo misterioso e un guerriero errante.

La direzione artistica e il character design sono ad opera di Yoshitaka Amano, illustratore e artista di fama internazionale, noto per il suo contributo all’animazione giapponese e al mondo dei videogiochi, in particolare per la saga di Final Fantasy.

Nel film, una ragazza custodisce un misterioso uovo in un mondo desolato, ai margini di una città gotica abbandonata. L’incontro con un enigmatico viandante dà inizio a un viaggio simbolico e visionario, fatto di dialoghi accennati, domande spesso senza risposta e riflessioni aperte alle più svariate interpretazioni.

A fine visione uscirete dalla sala con più domande che risposte. Questo potrebbe frenare alcuni spettatori ma è uno dei punti di forza della pellicola. Esistono ancora film (soprattutto anime) capaci di suggestionare lo spettatore. Ciò su cui molti sembrano concordare è la perdita della fede. La religione potrebbe essere rappresentata dall’uovo che la ragazza custodisce e protegge anche a costo della propria vita, chiedendosi cosa vi sia al suo interno. Un significato che, una volta schiuso, si rivela essere vuoto: da qui la perdita di ogni certezza e ogni credo. Nell’uovo potremmo anche scegliere noi cosa mettere, ciò che per noi rappresenta qualcosa in cui credere, e per questo sia vuoto.

La fede, il dubbio, la perdita dell’innocenza e la crisi esistenziale sono tutte tematiche affrontate attraverso la narrazione simbolica della pellicola. Il titolo stesso è ambiguo: l’angelo è dentro l’uovo ma se ne prende anche cura. Il guerriero che la ragazzina incontra protegge ma anche distrugge, proprio come la religione. L’uovo simboleggia in generale rinascita e speranza in molte culture, proprio perché dà la vita. C’è chi ha addirittura descritto il cult anime come un test di Rorschach: l’interpretazione di ognuno deriva dal proprio background e dalla propria esperienza.

Qual è la vostra lettura del film cult?