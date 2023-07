Naruto: Kishimoto svela perché Minato ha creato il Resengan

Naruto è tornato con un nuovo attesissimo one-shot incentrato su Minato, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto in persona. Annunciato durante lo scorso Jump Festa, si tratta del risultato finale del progetto NARUTOP99, che coinvolgeva tutti i fan a votare tutti i giorni per un mese il loro personaggio preferito.

Dopo la conclusione di Naruto nel 2014, Masashi Kishimoto è tornato, pubblicando quindi un nuovo one-shot di Naruto. La storia è ambientata ben prima della nascita di Naruto Uzumaki. Questo one-shot contiene diverse risposte, tra cui il motivo per cui Minato ha deciso di creare il Rasengan.

A quanto pare, non l’ha fatto per se stesso. Minato ha inventato questo jutsu per Kushina, per essere sicuro di poterla sempre proteggere. Il one-shot si intitola Naruto: Il vortice all’interno della spirale e si apre con Minato che affronta due jinchuriki. Dopo aver visto il loro potere in di persona, si rende inevitabilmente conto di quanto siano ostici questi ninja. E poiché la sua amata kushina portava dentro di sé la Volpe a Nove Code, bisognava farsi trovare pronto a ogni evenienza.

Fondamentalmente Minato crea il Rasengan ispirandosi alle bijuu dama, tipiche dei cercoteri creati dall’Eremita delle Sei Vie. Questa ispirazione lo porta a creare il Rasengan e Kushina lo ha visto prendere forma in poco tempo. Quando ha chiesto a Minato del jutsu, il ninja ha detto che voleva crearne uno che lei potesse usare in battaglia per difendersi e che ricordasse quella dei bijuu senza rischiare di scatenare il nove code. Minato voleva a tutti i costi equipaggiare la sua donna perché non voleva perderla in battaglia.

Quindi questo è il motivo per cui Minato ha creato il famoso Rasengan. Si tratta quindi di un’arma per difendere le persone che si amano davvero. L’unica ragione che ha portato il Quarto Hokage a questo è il suo amore per Kushina.

Coloro che vogliono avventurarsi in prima persona e leggere il one-shot, questo è disponibile su Manga Plus. Ci saranno altre novità per Naruto, tra cui i quattro episodi speciali dell’anime previsti a settembre.

Fonte – Comicbook