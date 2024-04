Kaiju No. 8: annunciato il nuovo manga spin-off

Kaiju No. 8 ha da poco fatto il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo con la sua prima stagione animata prodotto da Production I.G.. E il manga è tutt’ora corso e intrattiene tutti i suoi fan con oltre cento capitoli all’attivo. La serie shonen in questione ha riscosso tanta fama e questa ha permesso di ottenere una popolarità tale da portare a due spin-off sulla serie.

Ma non ci si fermerà qui, visto che Kaiju No. 8 ha rivelato che un nuovo spin-off arriverà quest’estate, e questo si concentrerà principalmente su una parte inaspettata sul mondo dei Kaiju.

Uno dei maggiori punti di forza della serie non sono solo i combattimenti tra mostri giganti che popolano la serie. Ma c’è soprattutto una componente umoristica che rappresenta una parte sempee presente del mondo di Kafka. Il protagonista principale della serie non svolge uno dei lavori più ambiti, soprattutto perché non rispecchia quello che era il suo sogno. Infatti dato che Kafka non ha superato l’esame di ammissione per le Forze di Difesa Giapponesi, ha comunque voluto aiutare la società in ogni modo possibile.

Ora che il protagonista di Kaiju N. 8 ha acquisito il potere di trasformarsi lui stesso in un kaiju, potrebbe non dover ripulire le conseguenze delle battaglie tra i giganti mostruosi.

Riguardo il nuovo spin-off di Kaiju N.8, questo arriverà sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 4 giugno. Intitolato “Kaiju No. 8: Relax“, lo spin-off del manga si concentrerà su ciò che fanno i personaggi della serie durante il loro tempo libero. E si sicuro questo permetterà ai lettori di immergersi ulteriormente nell’umorismo del franchise shonen. Relax si unirà ai precedenti spin-off dal titolo “Kaiju No. 8: Exclusive in The Third Division” e “B-Side“.

Al momento è possibile guardare la prima stagione anime in streaming sia su Crunchyroll che su X. La serie è ambientata in un Giappone con i tassi di emergenza di kaiju più alti al mondo. Qui si seguiranno le vicende del protagonista Kafka Hibino, un uomo che pulisce i cadaveri dei kaiju il cui sogno è sempre stato di entrare a fare parte delle forze di difesa del Giappone, ma la sua vita cambierà completamente quando subisce una trasformazione inaspettata.

Fonte – Comicbook