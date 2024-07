Naruto: in arrivo un manga crossover con le Tartarughe Ninja?

Per decenni, Naruto ha rappresentato la rivista di Shueisha insieme a One Piece e Bleach, diventando un punto di riferimento tra i lettori di manga. La sua eredità è lungi dall’essere finita. Il mangaka Masashi Kishimoto sta portando avanti il franchise con il sequel Boruto, e oltre a questo ci sono già altri progetti in corso e altri potenzialmente in arrivo. Di fatti un nuovo aggiornamento anticipa che Naruto potrebbe espandere i propri orizzonti con un incredibile crossover con le Tartarughe Ninja.

Non c’è alcuna ufficialità, ma solo immaginare un progetto del genere farebbe saltare tutti dalla sedia. E calzerebbe anche a pennello, considerando che entrambe le famose serie si basano sui ninja.

HUH. Can't say that I was expecting THIS one. Comics are WILD. pic.twitter.com/o7epct6CW5 — Keifer Martin (@Chaotix12345) July 18, 2024

Questa voce di corridoio è emersa in Russia, con le illustrazioni per un fumetto ufficiale Naruto x Teenage Mutant Ninja Turtles. Come si può vedere dal contenuto sopra condiviso, l’illustrazione è incredibilmente colorata e si concentra su Naruto molto prima del suo salto temporale. Indossando il suo classico abito arancione, il ninja del Villaggio della Foglia esegue il salto della rana con le famose tartarughe al suo fianco. E gli eroi di New York sono tutti vestiti da ninja del Villaggio della Foglia e il copricapo.

Guardando questa grafica, i fan dei fumetti noteranno una firma di Jorge Jimenez. L’artista è incredibilmente noto nel settore e sui social media ha espresso apertamente il suo amore per gli anime. Sebbene Jimenez non abbia detto nulla su questa collaborazione potenziale, l’artista ha iniziato ad accennare ad un annuncio ufficiale. Per prima cosa, ha pubblicato uno schizzo in bianco e nero di Naruto pochi giorni fa, e la sua storia su Instagram fa ancora discutere. Si tratta di un video che fa una panoramica delle quattro tartarughe ninja, prima che la sagoma di Naruto Uzumaki entri nell’inquadratura. Quindi sembra che manchi solo l’ufficialità per questa collaborazione.

Chiaramente, al momento tutto rimane una forte potenziale anticipazione di uno dei progetti più incredibili e imperdibili di sempre. Non ci sono ancora fonti che ne annuncino l’ufficialità, quindi i fan di entrambe le serie, al momento, conviene pazientare ulteriori notizie.

