Kagurabachi: Shueisha vuole che il manga domini la prossima generazione

Kagurabachi ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha fa meno di un anno, eppure il manga è diventato un fenomeno globale. Rilasciato da Shueisha, la serie shonen è da considerarsi una delle uscite recenti più di spessore rispetto a qualsiasi manga, e infatti pare che Shueisha abbia grandi aspettative per il futuro della serie d’azione.

La rivelazione arriva da Manganuma, un programma televisivo condotto da Kawashima e Yamauchi oltreoceano. La serie TV è incentrata su tutto ciò che riguarda i manga, dalle serie classiche ai successi recenti. Questa settimana, il programma ha puntato i riflettori su Kagurabachi, e in questa occasione i due conduttori hanno scoperto qualcosa di importante da Shueisha.

Infatti pare che Kawashima e Yamauchi abbiano incontrato di recente un dirigente della Shueisha a pranzo. E in questa occasione hanno parlato proprio di Kagurabachi. Quindi il dirigente ha confessato che l’editore voleva che Kagurabachi portasse avanti la prossima generazione di Jump.

Quindi la pressione per la serie manga e per il mangaka è piuttosto alta. Kagurabachi non compirà un anno dal debutto fino a settembre 2024, ma Shueisha ha già grandi speranze per la serie.

Per quanto riguarda Manganuma, Kagurabachi è il prossimo asso di Jump, e ci sono molte prove a sostegno di questa convinzione. Non solo la serie ha guadagnato elogi da Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e Takehiko Inoue (Vagabond), ma i suoi volumi stanno andando a ruba.

Con solo due volumi pubblicati, Kagurabachi ha ricevuto una serie di rare ristampe poiché le sue copie si sono esaurite rapidamente. I fan di tutto il mondo stanno addirittura ordinando i volumi giapponesi per mostrare il loro sostegno. Quindi, se il mangaka Takeru Hokazono avesse mai dubitato del suo talento, dovrebbe sapere che il suo manga ha già accumulato una legione di fan fedeli.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira, nella speranza di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook