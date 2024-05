Kagurabachi: Hokazono risponde agli elogi di Kohei Horikoshi

Non ci sono dubbi sul fatto che Kagurabachi sia la rivelazione più interessante del 2023 e se prosegue con lo stesso andamento anche per i prossimi anni a venere allora potrebbe diventare uno dei migliori rappresentati di Shueisha. Questo perché ci sono manga di spessore che si trovano nelle loro fasi finali, tra cui My Hero Academia. Per questi la pubblicazione di Weekly Shonen Jump avrà bisogno di alcuni nuovi manga per farsi avanti. Fortunatamente, un manga in particolare sembra essere la prossima grande novità per Shueisha poiché Kagurabachi continua a esaurire i suoi volumi ad ogni pubblicazione.

E anche i mangaka di spessore cominciano a riconoscere il valore di Kagurabachi, proprio come ha fatto Kohei Horikoshi. Infatti Takeru Hokazono ha risposto agli elogi del mangaka di My Hero Academia.

Durante l’intervista, prima di parlare delle gentili parole di Horikoshi, Hokazono ha descritto alcune delle principali influenze legate alla sua carriera. Ammette di aver sempre amato i film sui supereroi della Marvel. Prosegue dicendo di essere sempre stato esposto fin dall’infanzia all’universo Marvel e alla serie di Naruto. “Sono stato così assorbito nel guardarli che non ho mai veramente pensato a cosa ci fosse di buono in loro. Sono già parte di me. dice Hokazono. Un’altra fonte di ispirazione per il mangaka è il film “John Wick” che ha visto dopo “Enten”. Inoltre guarda principalmente film western, e registi come Quentin Tarantino, David Fincher e Christopher Nolan e afferma che il ritmo delle vignette sia influenzato da Tarantino.

Nella nuova intervista, Takeru Hokazono ha risposto alla forte approvazione di Kohei Horikoshi di My Hero Academia, dicendo che il suo obiettivo non è solo una questione artistica. “Sono certo che ci sia anche un flusso e un accumulo. Anch’io voglio continuare a sfidare me stesso provando cose che non ho mai visto prima e presentando qualcosa di nuovo“.

Ricordiamo che le vicende di kagurabachi ruotano attorno al protagonista Chihiro, che trascorre le sue giornate a lavorare sotto la guida del suo famoso padre, per diventare un fabbro. Il suo obiettivo è diventare abile tanto quanto suo padre, ma un giorno la sua vita cambierà per sempre. Infatti, all’improvviso, un giorno suo padre viene assassinato per via delle sue spade e da allora Chihiro vivrà solo per vendicare suo padre.

Fonte – Comicbook