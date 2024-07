DC All In: i nuovi team creativi delle serie classiche

DC All In non solo introduce il nuovo Absolute Universe, ma è anche l’occasione per introdurre tanti nuovi team creativi e nuovi punti di partenza nel classico Universo DC.

Una delle eccezioni è Wonder Woman, che continua l’acclamata gestione di Tom King e Daniel Sampere, pur presentando un evento chiave come la nascita di Trinity, la figlia di Diana di cui abbiamo letto le future avventure in appendice alla testata negli ultimi mesi.

La nuova e audace direzione editoriale DC All In è un’eccitante opportunità per i lettori di scoprire e riscoprire il loro amore per i Supereroi della DC con storie emozionanti che nuovi e vecchi team creativi proporranno lungo tutta la linea:

Batman #153-154 – Chip Zdarsky, Jorge Jiménez e Carmine Di Giandomenico tornano con una certa foga con un nuovo arco narrativo, “La città morente”, con una svolta inaspettata da parte dell’Enigmista, un nuovo misterioso supereroe chiamato Comandante Star e lo scioccante omicidio di uno dei più grandi cittadini di Gotham City.

Detective Comics #1090 – Dopo l’acclamatissima gestione di Ram V “Gotham Nocturne”, unadelle testate più storiche della DC si arricchisce di un nuovo team creativo, formato dalle superstar Tom Taylor e Mikel Janín, e di un nuovo arco narrativo, “Mercy of the Father”. Anni dopo il tragico omicidio di Thomas e Martha Wayne, un fantasma del passato di Gotham City è in attesa di colpire Batman da quella fatidica notte in Crime Alley. Questa storia porterà a grandi cambiamenti per il Cavaliere Oscuro, e le cose potrebbero non essere più le stesse.

It’s official. In Batman’s 85th year, I’m absolutely honored to be the next writer of Detective Comics for @DCOfficial.

With the great @mikeljanin on art. pic.twitter.com/YHRuGzuS21 — Tom Taylor (@TomTaylorMade) July 18, 2024

Batman And Robin #14 – Damian Wayne alla ricerca di sé stesso, grazie al nuovo team creativo di Phillip Kennedy Johnson e Javier Fernandez! Damian Wayne è il figlio del Pipistrello, il nipote del Demone e Robin, ma mentre si avvicina all’età in cui suo padre ha viaggiato per il mondo, una domanda si affaccia alla sua mente: Chi è Damian al di fuori delle crociate che la sua famiglia gli ha affidato fin dalla nascita? Quando inizia a guardare oltre la sua vita di violenza senza fine, inizia a presentarsi un modo diverso di aiutare il mondo, ma quando un nuovo enigmatico assassino inizia a riproporre crimini traumatici della storia di Gotham, Batman avrà bisogno di Robin più che mai! Una dinamica completamente nuova per il Dinamico Duo, grazie al team di Phillip Kennedy Johnson (Superman: Warworld Saga) e Javier Fernandez (King Spawn, Nightwing), che vi regalano il prossimo capitolo oscuro e misterioso della vita di Bruce e Damian Wayne! Non siete pronti per quello che vi aspetta.

Announcement: I’m writing BATMAN AND ROBIN for @DCOfficial! Starting in October with the ALL IN initiative, DC is entrusting the most iconic duo in comics to superstar artist @javierfdezart and me. I promise you, DC fans: we are going to CRUSH this book. Don’t miss it. #Batman pic.twitter.com/7DCynAo4FC — Phillip Kennedy Johnson (@PhillipKJohnson) July 20, 2024

Action Comics #1070-1073 – Un’altra delle testate storiche della DC diventa settimanale a partire da ottobre! La storia “Morte della Zona Fantasma” è direttamente collegata ad Absolute Power e Batman/Superman: World’s Finest: lo scrittore Mark Waid e l’artista Clayton Henry immergono Superman nella Zona Fantasma per impedire che un orrore ultraterreno distrugga Metropolis. E nella seconda storia, “Supergirl: Universe End”, la scrittrice Mariko Tamaki, vincitrice dell’Eisner Award e autrice di Zatanna: Bring Down the House, e l’artista Skylar Patridge, portano Supergirl nei luoghi più remoti dello spazio alla ricerca di una misteriosa minaccia che solo lei può affrontare.

Superman #19 – L’artista superstar Dan Mora si unisce a Joshua Williamson in un nuovo arco narrativo che nasce da Absolute Power. Uno dei nemici più letali di Superman ritorna mentre l’Uomo d’Acciaio e Superwoman (Lois Lane) affrontano il ritorno del furioso Doomsday, ma quanto dureranno i nuovi poteri di Lois? E come se Doomsday non fosse già abbastanza problematico, un altro dei più grandi nemici di Superman si nasconde nell’ombra: Time Trapper.

first look at one of the things Im working on, this october, Im joining @Williamson_Josh on Superman… and there is a new Superwoman too! pic.twitter.com/KllCnq8GfN — Dan Mora (@Danmora_c) July 17, 2024

Wonder Woman #14 – Per gentile concessione di Tom King e Daniel Sampere, le sorti della battaglia di Wonder Woman contro il Sovrano si ribaltano quando Steve Trevor prende in mano la situazione, con conseguenze mortali. Ma la fine di Steve potrebbe essere l’inizio della più grande avventura di Diana: la maternità!

Green Arrow #350 – Questo numero anniversario oversize presenta l’adozione della numerazione legacy e la chiusura dell’acclamata run dello scrittore Joshua Williamson sull’Arciere di Smeraldo della DC. Oliver Queen affronta le conseguenze delle sue azioni in Absolute Power, dopo aver fatto l’impensabile per proteggere i suoi cari, e le ramificazioni del suo coinvolgimento potrebbero essere andate troppo oltre per essere perdonate dalla sua famiglia e dai suoi amici. In questo numero imperdibile debutta anche il capitolo iniziale della prossima avventura di Freccia Verde, realizzata dal nuovo team creativo composto dallo scrittore Chris Condon (The Enfield Gang Massacre, That Texas Blood) e dal disegnatore Montos (Green Lantern: War Journal).

I’M WRITING GREEN ARROW! I’m honored to be taking over from @Williamson_Josh and @SeanIzaakse with Montos on art duties and @Muaadib on covers. This is a dream come true – I love Ollie and I hope I do him proud. pic.twitter.com/jIe3MOm6eE — Chris Condon (@ChristophCondon) July 18, 2024

Nightwing #119 – Dan Watters è il nuovo scrittore di Nightwing a partire dal numero 119. Dexter Soy è il nuovo disegnatore, entrambi subentrano alla pluripremiata gestione di Tom Taylor e Bruno Redondo. A Bludhaven è scoppiata la violenza, mentre le bande rivali si contendono il vuoto di potere lasciato dalla pulizia dei funzionari corrotti effettuata da Nightwing. Ma una forza esterna sta mettendo le bande l’una contro l’altra, facendo aumentare la violenza a Bludhaven verso fini ancora più sinistri? Per scoprirlo, Nightwing dovrà fare l’impensabile, a qualunque costo. Non perdetevi l’inizio di questo nuovo e rivoluzionario arco narrativo che ridefinirà il significato di essere un eroe.

Titans #16 – John Layman e Pete Woods sono il team che prende il timone di Titans nel rilancio della DC All In. Una lega tutta loro! Dopo gli eventi di Absolute Power, la squadra guarda al futuro e al proprio posto in esso. Il loro fallimento nel controllare Amanda Waller avrà conseguenze durature per la comunità degli eroi?

Catwoman #69 – Torunn Grønbekk e Fabiana Mascolo collaborano su Catwoman in DC All In. Selina Kyle non sa perché sia stato attentato alla sua vita, né sa chi l’abbia ordinato. Mentre cerca disperatamente indizi su chi abbia improvvisamente orchestrato questa letale caccia all’uomo contro di lei, qualcosa diventa abbondantemente chiaro: le risposte non si trovano nella sua vita di Catwoman di Gotham City. Per salvare la propria vita, Selina Kyle deve rientrare nel mondo di un sinistro sindacato internazionale che anni fa l’ha aiutata a trasformarsi nella più importante ladra del mondo. Una storia di identità, alleanze infrante e azione al cardiopalma inizia qui!

It’s official! I’m writing CATWOMAN with brilliant artist FABIANA MASCOLO! I love this book. It’s unlike anything I’ve written before, and Fabiana is doing staggering and stunning work. Can’t wait for it to be out there in the world! Catwoman #69 is out in October! pic.twitter.com/VcmlL6aCI3 — Torunn Grønbekk (@gronbekk) July 19, 2024

Bird of Prey #14 – Birds Of Prey inizia una nuova storyline DC All In dall’attuale team di Kelly Thompson e Sami Basri. Le Birds of Prey tornano al lavoro infiltrandosi nel Nono Giorno, una misteriosa società che le Birds ritengono abbia rapito delle persone, tra cui delle Amazzoni scomparse. Quando la loro spia all’interno, una Cassandra Cain sotto copertura, rompe i contatti, toccherà a Oracle, Black Canary, Big Barda, Megaera e alle nuove arrivate Grace Choi e Onyx farla evadere. Non perdetevi l’inizio di questo nuovo emozionante arco narrativo, in cui il destino delle Amazzoni è nelle mani di una guerriera silenziosa.

Absolute Wonder Woman

(and those beautiful Birds of Prey too)https://t.co/7jrU5cmngi

Birds of Prey #14 cover (Oct) by @Leo__Romero and #JordieBellaire pic.twitter.com/ug0qNOASGU — KELLY THOMPSON (@79SemiFinalist) July 19, 2024

Harley Quinn #44 – Un nuovo team creativo DC All In anche per Harley Quinn, con Elliott Kalan ai testi e Mindy Lee ai disegni. Quando Harley Quinn scopre che il suo quartiere pericoloso preferito di Gotham City, Throatcut Hill, è stato imborghesito in modo irriconoscibile, si mette in gioco e parte per una missione da clown donna per rendere Gotham City di nuovo sicura per il crimine.

COMICS FANS: Exciting news! I’m writing HARLEY QUINN starting in October with #44! The mission: FUN! @Mindyleedoodles is on art, and the book looks beautiful! For more info check out this article where my name is spelled wrong because I am a SUPERSTAR: https://t.co/eA89l9T3bY — Elliott Kalan (@ElliottKalan) July 19, 2024

The Flash #14 – Si Spurrier rimane su The Flash con DC All In, ma l’attuale disegnatore Ramon Perez viene sostituito da Vasco Georgiev per una nuova storyline. Wally, Linda e i bambini si riuniscono sulla scia delle perdite subite per guarire come famiglia e capire le loro nuove abilità. Anche se questo viaggio di famiglia ha una destinazione unica – Skartaris, al centro della Terra – Wally ha iniziato un’evoluzione in una nuova forma, e non è pronto a condividerla con il resto della famiglia!

Getting a lot of worried posts about this. Guys, please believe me, this was all done in a very simpatico way. I’ve spoken to Spurrier and he’s totally okay with it. There was no cancellation, no bad blood; he just wanted to hand over to someone with new ideas. https://t.co/7Cr1v2EHnA — Simon “Si Spurrier” Spurrier (@sispurrier) July 19, 2024