Dawn of DC: i nuovi corsi di Flash e Wonder Woman

Due titoli di prima grandezza entrano in Dawn of DC in concomitanza con degli importanti numeri di anniversario, e vengono rilanciati in grande stile: si tratta di Flash e di Wonder Woman.

Dopo il numero oversize #800 a giugno infatti vedremo il nuovo Wonder Woman #1 dello scrittore Tom King e dell’artista Daniel Sampere, che subentrano ai co-scrittori Becky Cloonan e Michael W. Conrad, i quali hanno collaborato con diversi artisti nella loro gestione.

Cover of Wonder Woman #1 by @Sampere_art and @tomeu_morey. Out this fall. The cover asserts the goal of this whole series: to make this iconic and iconoclastic warrior shine. pic.twitter.com/nxsg0Jzehq — Tom King (@TomKingTK) March 16, 2023

Questo fa eco al piano per The Flash, che terminerà anch’esso con Flash #800 a giugno prima di rilanciarsi con un nuovo team creativo a settembre, nello stesso periodo in cui arriverà la nuova serie di Wonder Woman.

Nel caso di Flash, il rilancio avverrà con un nuovo #1 dello scrittore Si Spurrier e dell’artista Mike Deodato. La serie attuale si concluderà con Flash #800, che vede la partecipazione degli scrittori classici di Flash Mark Waid, Geoff Johns, lo scrittore uscente Jeremy Adams e il suo predecessore Joshua Williamson, insieme agli artisti Fernando Pasarin e Oclair Albert, Todd Nauck, Carmine Di Giandomenico, Scott Kolins e Mike Deodato Jr.

Il nuovo corso del Velocista Scarlatto spingerà Wally West a trovare nuovi modi per usare il suo potere mentre affronta temi di orrore cosmico. Un cambio di tono molto marcato rispetto all’attuale gestione di Jeremy Adams, il quale non si è detto contento del suo allontanamento dal personaggio, dovuto alla volontà della DC di dare un’atmosfera diversa alle avventure di Flash, anche se comunque ha in programma la nuova serie di Green Lantern.

Per quanto riguarda Wonder Woman invece Tom King metterà Wonder Woman in conflitto con il governo degli Stati Uniti: “Dopo che una misteriosa amazzone viene accusata di omicidio di massa, il Congresso degli Stati Uniti approva l’Amazon Safety Act, che vieta a tutte le amazzoni di uscire dal territorio americano”, si legge nella descrizione ufficiale della DC del nuovo Wonder Woman #1. “Per applicare la nuova legge, il governo istituisce la task force Amazon Extradition Entity (AXE), che ha il compito di eliminare con ogni mezzo coloro che non si adeguano. Nella sua ricerca della verità dietro l’omicidio, Wonder Woman si ritrova ora ad essere una fuorilegge nel mondo che un tempo aveva giurato di proteggere.