Batman – Detective Comics 1: Il Quartiere | Recensione dell’esordio di Mariko Tamaki

Dopo Joker War, Bruce Wayne si trasferisce in centro a Gotham in questo ciclo di storie di Mariko Tamaki

Tobia Brunello 2023-02-27T20:05:33+01:00 Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Viktor Bogdanovic, AA. VV. Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 26,00 Cartonato a colori 17X26 – 200 pagine Data di pubblicazione: 17/11/2022

Il Quartiere è la saga d’esordio della sceneggiatrice Mariko Tamaki sulle pagine di Detective Comics, la storica serie dedicata a Batman. Generalmente Detective Comics è più incentrata su gialli e thriller rispetto alla serie parallela Batman, che pone maggiormente l’accento sul lato più supereroistico del Cavaliere Oscuro, e Il Quartiere non fa eccezione.

La saga, originariamente pubblicata su Detective Comics 1034/1039, prende le mosse dalla conclusione della saga Joker War, con Bruce Wayne costretto a lasciare Villa Wayne, compresa tutta la struttura che faceva da base per le attività di Batman, per trasferirsi in centro a Gotham, nel quartiere che da il titolo alla storia.

Privo di Batcaverna e di buona parte della sua smisurata fortuna, Batman si deve adattare sfruttando le fogne della città come base operativa, e facendo i conti con una cosa che mai aveva affrontato nella vita: i vicini di casa.

Le premesse della storia imbastita da Mariko Tamaki sono interessanti, ma purtroppo si limitano ad essere degli spunti poco approfonditi. Il rapporto tra Bruce e i suoi nuovi vicini di casa, con tutto ciò che comporta a livello di privacy per la sua attività come Batman, viene solo accennato prima che i personaggi diventino pedini sacrificali per il thriller orrorifico che si sviluppa.

Batman si ritrova ad indagare, insieme a Huntress, sull’omicidio della figlia di uno dei maggiori impresari edili di Gotham, ultima vittimia di un’inusuale (anche per gli standard di Gotham) ondata di violenza che si sta diffondendo in città e che miete molte vittime tra le giovani donne. La verità sugli omicidi è macabra e orrorifica, e vedrà Batman tra i sospettati e braccato dalla polizia, mentre i misteri coinvolgono anche l’ufficio del sindaco Nakano, neo-eletto sulla base della sua politica anti-vigilantes.

Mariko Tamaki crea un interessante nuovo status quo per Batman nel giro di poche pagine per poi abbandonarlo in maniera frettolosa, ed è un peccato che non abbia esplorato maggiormente questa situazione inedita per Bruce Wayne. Inoltre per tutta la storia Batman viene trascinato dagli eventi, senza che le sue indagini portino effettivamente a qualcosa (come detective fa una figura migliore Huntress).

Ultimo punto debole della vicenda è la figura di Roland Worth, personaggio sovrappeso e di mezza età che diventa improvvisamente un antagonista capace di tenere testa al Cavaliere Oscuro sul piano fisico, cosa che appare decisamente poco plausibile.

Al di là di questi difetti, la trama funziona bene, trascina il lettore un po’ alla volta alla scoperta dell’orrorifico mistero e c’è un buon lavoro sui vari personaggi, anche se certe sequenze (quelle che coinvolgono Pinguino) finiscono per non avere rilevanza per la vicenda.

Sul versante artistico, ottimo lavoro di Dan Mora nei primi capitoli, dinamico e d’effetto, ed efficace anche Viktor Bogdanovic negli ultimi capitoli, bravissimo a rendere gli elementi più horror della storia anche se talvolta esagera con elementi grotteschi (le proporzioni della pistola di Roland Worth sembrano uscite da un cartone animato). Ci sono anche alcune storie brevi dedicate ai retroscena della saga, firmate da altri autori (Clayton Henry, T. Rex, Meghan Fitzmarin, Karl Mostert), oltre che un brevissimo episodio di John Ridley e Dustin Nguyen slegato dalla trama del volume e incentrato su Julius Fox e i suoi esordi in supporto a Batman.

L’edizione Panini de Il Quartiere presenta tutte le cover originali di Detective Comics 1034/1039, oltre ad una gallery con le variant di Lee Bermejo e vari extra tra schede, studi dei personaggi e una postfazione di Mariko Tamaki, oltre che ai consueti redazionali che aprono e chiudono i volumi DC Rebirth Collection.