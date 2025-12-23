Jump Festa 2026 apre le danze: annunci, trailer e grandi ritorni nel primo giorno dell’evento

Jump Festa è ufficialmente tornato e anche quest’anno ha iniziato col botto. L’edizione 2026 si svolge il 20 e 21 dicembre al Makuhari Messe di Chiba e, già dal primo giorno, è stato chiaro che ci aspetta un weekend densissimo di annunci per chi segue manga e anime legati all’universo Jump. L’evento si articola su tre palchi principali, Jump Super Stage, Jump Studio e Jump Station, e mette sotto i riflettori tutti i brand Shueisha con anteprime, trailer e conferme molto attese.

Tra le notizie che hanno fatto più rumore c’è sicuramente My Hero Academia, con l’annuncio ufficiale dell’episodio speciale “More”, adattamento del capitolo 431 del manga, in arrivo il 2 maggio 2026. Restando sui grandi nomi, è stato mostrato il trailer ufficiale del film anime Gintama – Yoshiwara in Flames, che proporrà una nuova versione animata di uno degli archi più amati, con uscita fissata al 13 febbraio in Giappone.

Spazio anche a Jujutsu Kaisen, che ha svelato il trailer principale della terza stagione, The Culling Game Arc Part 1, confermata per l’8 gennaio su Crunchyroll. Subito dopo, un teaser trailer ha ricordato ai fan che Mission: Yozakura Family tornerà con la seconda stagione nell’aprile 2026, mentre Hell’s Paradise ha mostrato il trailer principale della season 2, pronta a debuttare l’11 gennaio.

Non sono mancati annunci più a lungo termine: Oblivion Battery ha presentato teaser visual e video per la seconda stagione prevista nel 2027, così come MASHLE: Magic and Muscles, che tornerà con la terza stagione nello stesso anno. Grande attenzione anche per Kaiju No. 8, con la conferma dell’adattamento animato del capitolo finale e di uno short originale dedicato a Narumi.

Tra le sorprese, Kindergarten WARS ha mostrato la sua prima visual e lo staff principale, mentre The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal è stato confermato per l’autunno 2026. Chiude il quadro una raffica di ritorni molto attesi: Sakamoto Days avrà una seconda stagione su Netflix, e Chained Soldier ha svelato trailer, visual e nuovi membri del cast per la stagione 2 in arrivo l’8 gennaio 2026.

Se questo è solo il primo giorno, Jump Festa 2026 ha già chiarito una cosa: il 2026 e il 2027 saranno anni davvero intensi per gli appassionati.