One Piece: annuncio super speciale in arrivo al Jump Festa 2026

Il mondo di One Piece sta per entrare in un altro momento di quelli che fanno scattare l’hype a mille. Nei materiali promozionali del Jump Festa 2026 è infatti apparso un messaggio molto chiaro: durante l’evento ci sarà un annuncio super speciale dedicato alla serie di Eiichirō Oda. La dicitura è volutamente vaga, ma quanto basta per far partire teorie e speculazioni tra i fan.

Il Jump Festa si terrà il 20 e 21 dicembre 2025, come sempre al Makuhari Messe, e per One Piece rappresenta un appuntamento fondamentale. Negli anni, proprio su quel palco sono stati annunciati film, progetti anime, nuovi videogiochi e iniziative editoriali importanti. Non sorprende quindi che l’attesa sia già altissima, soprattutto perché questo annuncio è stato evidenziato come “super speciale”, una formula che difficilmente viene usata senza motivo.

Al momento non è stato anticipato nulla, né da Oda né dallo staff dell’anime. Proprio questo silenzio sta rendendo l’attesa ancora più forte. C’è chi spera in un nuovo progetto animato legato a una saga importante, chi immagina un aggiornamento sul futuro della serie dopo l’arco di Egghead e chi invece punta su un annuncio completamente inaspettato. Dopotutto, One Piece è entrato nella fase finale e ogni novità potrebbe segnare il percorso verso il gran finale.

Quello che è certo è che il Jump Festa è sempre stato un punto di riferimento per capire la direzione in cui si muoverà il franchise nei mesi successivi. E considerando quanto One Piece continui a essere al centro della scena mondiale, tra manga, anime, film, collaborazioni e progetti speciali, è difficile immaginare che questo annuncio passi inosservato.

Per ora non resta che aspettare il 20 dicembre e prepararsi a scoprire cosa ha in serbo Eiichirō Oda per i fan. Che si tratti di qualcosa di enorme o di una sorpresa più contenuta, la community è già in fermento. E, conoscendo Oda, non è escluso che ci lasci tutti ancora una volta a bocca aperta.