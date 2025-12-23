Hunter x Hunter: annunciato un episodio anime speciale

Hunter x Hunter è una delle serie shonen, ad aver debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha negli anni 90, più amate di sempre. Il manga ha ottenuto un’enorme popolarità grazie al suo sistema di poteri unico, all’incredibile worldbuilding, alla narrazione e alla complessità dei personaggi. Tuttavia, a causa delle cattive condizioni di salute di Togashi, la serie segue da anni una programmazione irregolare, andando incontro a frequenti e programmate pause. La rivista si è adattata agli impegni di Togashi per permettergli di lavorare al suo ritmo senza doversi preoccupare di scadenze ravvicinate a scapito della sua salute. Per quanto riguarda la serie televisiva, questa ha debuttato nel 1999 per poi concludersi nel 2001, con 62 episodi.

Successivamente NIPPON TV ha reintrodotto Hunter x Hunter ai fan con un anime reboot nel 2011, adattando molti più archi narrativi. Tuttavia, la sua messa in onda è stata interrotta nel 2014 lasciando la storia incompiuta per oltre un decennio. Il manga è attualmente impegnato nel suo arco narrativo “Succession Contest”, che ha debuttato nel 2012 ed è ancora in corso. L’anno scorso, Togashi è tornato brevemente con dieci capitoli prima di fermarsi nuovamente. Togashi sta lavorando diligentemente ad altri capitoli e condivide aggiornamenti sul suo profilo X, con il pieno sostegno dei fan. Mentre il manga comunque prosegue, lo stesso non si può dire per la serie televisiva anche se i fan avranno modo di rivedere Gon e gli altri protagonisti in un episodio speciale grazie al videogioco annunciato a marzo 2025 intitolato Hunter x Hunter Nen x Survivor.

Non solo il videogioco uscirà in tutto il mondo il 17 febbraio 2026, ma sarà rilasciato uno speciale video animato, anticipando alcune clip con personaggi chiave come Gon e Killua. Ulteriori dettagli sull’anime saranno condivisi successivamente, anche se potrebbe trattarsi di una piccola clip animata che segue fedelmente la storia scritta e disegnata da Togashi. Sarà pubblicato come film ufficiale del gioco, quindi molto probabilmente sarà visibile poco prima del lancio ufficiale del gioco.

Il gioco ha anche pubblicato un’illustrazione speciale che mostra Gon mentre prende una canna da pesca e si dirige verso il mare per accettare la sfida di sua zia Mito per sostenere l’Esame di Caccia. Questa scena si svolge all’inizio della storia, quando Mito aveva paura di permettere a Gon di diventare un cacciatore, un lavoro estremamente impegnativo che lo avrebbe messo davanti a sfide molto pericolose e impegnative.