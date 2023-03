L’Enigmista e Catwoman hanno organizzato la rapina del secolo, ma non tutto andrà secondo i piani. Riuscirà Batman a fermare l’ondata di violenza che sta per abbattersi su Gotham ???

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-03-06T15:00:15+01:00 Autori: Tom King (testi), David Marquez (disegni) Formato: 17X26, 32pp., S., colori Prezzo: 3,00 euro cad. Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: set. 2022-feb. 2023

Dopo un lunghissimo ciclo sulla principale testata del Cavaliere Oscuro, e il suo ideale seguito nella maxiserie Batman/Catwoman, Tom King torna a occuparsi del personaggio in una miniserie in sei parti, intitolata Batman: Killing Time, dai toni decisamente differenti.

Se in precedenza l’autore si era focalizzato molto sul rapporto sentimentale tra l’Uomo Pipistrello e la Gatta, mettendo in risalto soprattutto l’aspetto più intimo e introspettivo di Bruce Wayne, stavolta decide invece di cambiare totalmente registro, con un racconto ambientato nel passato, quando Selina Kyle era soltanto una ladra avida e aggressiva.

Tutto parte infatti da una rapina. Un piano organizzato nei minimi dettagli dall’Enigmista, con l’aiuto di Catwoman, del Pinguino e Killer Croc, per trafugare un oggetto di immenso valore, custodito in una cassetta di sicurezza della Gotham United Bank. Alla fine del colpo, però, il Pinguino verrà tradito, e questo darà il via ad una serie di eventi devastanti, che provocheranno una scia di morte e distruzione.

Per vivacizzare ancor di più la narrazione, però, King sceglie di giocare coi piani temporali, alternando eventi presenti e passati, un po’ come nel film The Killing di Stanley Kubrick, che non a caso raccontava proprio di una rapina, e a cui ovviamente fa riferimento anche il titolo della miniserie.

L’altro elemento fondamentale, presente anch’esso nel titolo, è il tempo. Ogni tavola infatti è scandita da un preciso riferimento temporale, oltre a delle didascalie che descrivono in maniera piuttosto dettagliata ogni avvenimento. Si tratta di una scelta molto precisa da parte dello scrittore, che risulterà chiara anche al lettore solo negli ultimi due capitoli della storia.

Batman: Killing Time è l’ennesima dimostrazione che King, se imbrigliato in un numero ben definito (e non troppo elevato) di pagine, dà il meglio di sé, senza decomprimere a livelli esagerati la narrazione, ma concentrandola nella giusta misura, in questo caso con un buon bilanciamento tra azione e racconto.

Anche nelle storie apparentemente più leggere, lo scrittore riesce sempre a far riflettere e a elevare in qualche modo il racconto, inserendo riferimenti storici e filosofici, che in Killing Time risalgono addirittura alle tragedie greche, come Le Baccanti di Euripide, ma potremmo citare anche la famosa guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta e la morte di Costantino il Grande.

Tutti riferimenti che potrebbero sembrare lontani dalla storia principale, ma in realtà collegati al misterioso oggetto della rapina, che tutti vogliono senza di fatto sapere veramente cosa sia, da dove provenga, e quali siano le sue capacità. King in sostanza ci vuol far riflettere su come l’avidità e la brama di potere possano offuscare le nostre menti e portarci a compiere anche gesti sconsiderati e folli.

Batman: Killing Time è quindi una storia di puro intrattenimento, ma raccontata con intelligenza, dove non mancano momenti adrenalinici ed altri più riflessivi, oltre a un susseguirsi degli eventi mai lineare, che sicuramente vivacizza e rende più intrigante la lettura.

Un valore aggiunto è rappresentato senz’altro anche dai disegni di David Marquez, che si conferma ormai una garanzia, dopo successi, sia in Marvel che in Dc, come Batman/Superman, Justice League, Civil War II e The Defenders.

Il suo tratto morbido e pulito rende fresco e piacevole da guardare qualsiasi cosa lui disegni, a cominciare da figure plastiche e minacciose come quella di Batman, imponenti e mostruose come Killer Croc, o sinuose e guizzanti come Catwoman, che col costume indosso ricorda molto la versione del film di Tim Burton, così come il suo Pinguino, somigliante in tutto e per tutto a quello interpretato da Danny DeVito.

Ma potremmo citare anche il suo Edward Nygma/Enigmista, stranamente affascinante e affabulatore, e poi l’Aiuto, un imperturbabile anziano dal fisico asciutto e scattante, sempre elegantissimo e impeccabile, che fa il suo debutto proprio in questa miniserie, dando non poco filo da torcere persino al Cavaliere Oscuro.

Utilizzando solo una ristretta cerchia di personaggi, King riesce comunque a innescare un meccanismo ad orologeria che tiene incollato il lettore, grazie a una presentazione degli eventi molto diretta ed efficace, caratterizzata da un ritmo serrato e incalzante, complice anche il suddetto sfasamento temporale.

Batman: Killing Time ci presenta dunque un altro aspetto della narrativa dell’autore e del suo approccio a un racconto, sicuramente più frizzante rispetto a quello a cui ci aveva abituati su Batman. Una lettura non imprescindibile, ma molto piacevole, grazie anche a un apparato grafico di ottimo livello, il cui merito è da attribuire a Marquez e alla splendida colorazione di Alejandro Sanchez.