One Piece: svelato il nuovo trailer su Chopper nel live-action

One Piece tornerà con la seconda stagione del live-action su Netflix il prossimo anno, e il Jump Festa di quest’anno ha permesso ai fan di dare un’occhiata a un nuovo trailer su Tony Tony Chopper. L’adattamento live-action di One Piece si è rivelato un successo inaspettato al punto da spingere Netflix ha riconfermarlo per ben altre due stagioni.

Il titolo ufficiale della seconda stagione del live-action si intitola One Piece: Into the Grand Line e introdurrà tanti nuovi personaggi tra cui Chopper, nell’arco narrativo di Drum Island. Chopper è uno dei personaggi più importanti della serie per questo i fan erano desiderosi di scoprire sempre più dettagli su questo personaggio, arrivati in occasione del Jump Festa 2026 con un nuovo trailer visibile in basso.

Il trailer presenta la doppiatrice del dottore dei Cappelli di Paglia, la star di Superman e Guardiani della Galassia, Mikaela Hoover. Chopper è probabilmente il personaggio più importante per il futuro di One Piece poiché sarà completamente animato in computer grafica e integrato con gli altri attori che interpretano i membri dei Cappelli di Paglia nella seconda stagione e oltre. Ci sarà molta pressione sul team della serie live-action per assicurarsi che Chopper sembri il più impeccabile possibile.

Tutti gli appassionati della serie potranno presto scoprire come si evolverà la situazione, dato che One Piece: Into the Grand Line debutterà in tutto il mondo su Netflix il 10 marzo 2026. La nuova stagione è composta da otto episodi e affronterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island tratti dal manga di Eiichiro Oda. E subito dopo, ci sarà la terza stagione del live-action di One Piece che si concentrerà sulla Saga di Alabasta.

La terza stagione è attualmente in produzione e presenterà ruoli molto più ampi per personaggi come Chopper, Vivi, Nico Robin, Crocodile e altri che vedremo in azione già dalla seconda stagione. Le nuove aggiunte al cast per la terza stagione includono personaggi importanti come Portgas D. Ace, Bon Clay, Mr. 1 e Miss Doublefinger che saranno rispettivamente interpretati da Xolo Maridueña, Cole Escola, Awdo Awdo e Daisy Head.