Cambio di programma per Green Lantern in Dawn of DC

Tra le novità annunciate nell’ambito di Dawn of DC erano previste due serie distinte dedicate a due diverse Green Lantern: una scritta da Mariko Tamaki e dedicata ad Hal Jordan, che sarebbe dovuta uscire a maggio, ed un’altra firmata da Phillip Kennedy Johnson dedicata a John Stewart.

Evidentemente i piani sono cambiati perché, al posto delle due serie Green Lantern: Hal Jordan e Green Lantern: John Stewart, tra i titoli Dawn of DC di maggio è stata annunciata una sola serie Green Lantern, dedicata ad Hal Jordan e che presenterà in appendice un serial dedicato a John Stewart.

New titles, new creative teams – it’s the dawn of a new era. Visit https://t.co/KEgfPASzvF to learn more about TITANS, GREEN LANTERN, and CYBORG, coming soon to comic stores. #DawnOfDC pic.twitter.com/ZDMZlJGHhw — DC (@DCComics) January 25, 2023

Sono cambiati anche i credits: al posto di Mariko Tamaki, infatti, ai testi della serie dedicata ad Hal Jordan troviamo Jeremy Adams, mentre i disegni saranno di Xermanico. Il serial dedicato a John Stewart invece è sempre firmato da Phillip Kennedy Johnson, per i disegni di Osvaldo Monto. Secondo quanto dichiarato da Johnson però questo sarà il prologo della serie dedicata a Stewart che arriverà comunque nei prossimi mesi di Dawn of DC (anche se forse con un altro titolo).

Jumping on to correct a misconception that sprang up today: the upcoming Hal Jordan-focused Green Lantern series WILL feature a John Stewart backup story, but the backup is a PRELUDE to our John Stewart-focused series later this year. I’m writing the backups and the full series. pic.twitter.com/iAasqwuCmB — Phillip Kennedy Johnson (@PhillipKJohnson) January 25, 2023

Descritta come una storia di “redenzione, perdita e scoperta che forse si può tornare a casa”, la nuova serie nasce da Crisi Oscura sulle Terre Infinite e presenta un Settore 2814 (questa è la designazione del Corpo delle Lanterne Verdi per la sezione dello spazio in cui risiede la Terra) messo in quarantena per ordine dei Guardiani di Oa. Anche Hal Jordan, la Lanterna Verde del Settore 2814, è in quarantena.

Nell’annuncio della DC non sono menzionati gli altri membri del Corpo delle Lanterne Verdi, originari anch’essi Terra ormai quarantenata, tra cui Guy Gardner, Kyle Rayner, Jessica Cruz, Simon Bazm, Sojourner “Jo” Mullein e “Teen Lantern” Keli Quintela.