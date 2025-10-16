DC KO si espande nel Multiverso: arrivano Sub-Zero e Patriota a combattere contro Superman e compagni

Il crossover DC KO si appresta a diventare uno degli eventi più ambiziosi e sorprendenti dell’anno, superando ogni aspettativa con l’annuncio shock arrivato dal New York Comic Con. Scott Snyder ha rivelato che l’evento di punta della casa editrice non si limiterà ai soli personaggi DC, ma aprirà le porte a guest star provenienti da altri universi narrativi, altri editori e persino dai videogiochi.​

Durante il panel “Jim Lee and Friends” al NYCC, DC Comics ha svelato che Patriota da The Boys, Sub-Zero da Mortal Kombat, Vampirella, Red Sonja, Annabelle da The Conjuring e Samantha Strong da Beneath The Trees Where Nobody Sees faranno la loro apparizione nell’evento. Jim Lee, chief creative officer di DC, ha commentato l’annuncio con entusiasmo, chiedendo: “Chi non vorrebbe vedere Patriota combattere Superman?“.​

Questi personaggi faranno la loro comparsa in uno speciale previsto per febbraio 2026, descritto da Snyder come “un numero speciale significativo… qualcosa che si può davvero gustare in modo indipendente”. L’artwork promozionale di Jeff Spokes mostrato al panel suggerisce che questi personaggi potrebbero apparire attraverso un Boom Tube, elemento caratteristico del Quarto Mondo di Jack Kirby.​

Il torneo e la minaccia di Darkseid: SPOILER su DC KO

La trama di DC KO ruota attorno a un torneo letale organizzato per fermare il ritorno di Darkseid. Il Cuore di Apokolips ha trasformato la Terra in un inferno in preparazione al ritorno del signore oscuro, e la Justice League si trova costretta a partecipare a un brutale battle royale in cui 32 campioni si sfidano per ottenere energia Omega sufficiente a contrastare la minaccia.​

Il meccanismo del torneo prevede che i combattenti debbano vincere due sfide su tre per avanzare, e quando un personaggio muore può “respawnare” come qualsiasi versione di se stesso dalla continuity DC. Questa peculiarità ha già portato a trasformazioni sorprendenti, come Captain Atom che ritorna come Monarch e i Robin che diventano diverse versioni di Batman.​

Ma c’è un elemento pericoloso: più ci si avvicina al Cuore di Apokolips, più questo corrompe i combattenti, trasformandoli in qualcosa di pericoloso. Come spiegato dai co-architetti dell’evento, “devi essere spietato per vincere“.​

Batman e lo spin-off Knightfight

Uno degli sviluppi più drammatici emersi dal panel NYCC riguarda Batman. Nel primo numero di DC KO, l’Omega Engine che gestisce il torneo ha percepito che Batman stava barando e ha permesso al Joker di ucciderlo. Bruce Wayne è stato quindi mandato nel cimitero delle statue insieme a Blue Beetle, Captain Marvel e Ambush Bug, ma non rimarrà lì a lungo.​

Batman sarà infatti protagonista della miniserie spin-off Knightfight in quattro numeri, scritta da Joshua Williamson con le illustrazioni di Dan Mora, in uscita a partire dal 5 novembre. In questa serie, Bruce Wayne dovrà affrontare versioni future di Batman interpretate dai suoi quattro principali Robin: Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e Damian Wayne. Dan Mora ha progettato il look di ciascuno di questi Batman alternativi, immaginando come sarebbero diventati se avessero ereditato il mantello in diverse dimensioni.​

Questa quest secondaria vede Gotham trasformata in un’arena mortale dove Batman deve combattere contro gli aspetti più violenti della propria eredità. Nel frattempo, il Joker ha preso il posto di Batman nel torneo principale a 32 partecipanti.​

The Kids Are All Fight e i prossimi sviluppi

Tra le novità annunciate al NYCC figura anche The Kids Are All Fight, un one-shot previsto per gennaio scritto da Jeremy Adams con le illustrazioni di Travis Mercer. Questo numero speciale seguirà i giovani eroi mentre cercano qualcosa da fare mentre gli adulti sono impegnati a combattere (per il bene o per il male) nel torneo.​

Secondo quanto rivelato nei panel, i partecipanti del torneo apriranno universi tascabili per allenarsi in preparazione agli scontri, ed è proprio in questi spazi che potrebbero fare ingresso i personaggi ospiti da altri universi narrativi. Il numero 3 di DC KO, in uscita a gennaio 2026, dovrebbe approfondire questo aspetto.​

Fight Month: gli scontri DC KO di dicembre

DC Comics ha anche svelato i matchup specifici che vedremo durante il “Fight Month” di dicembre. Tra gli scontri confermati figurano:​

Superman vs Captain Atom (scritta da Joshua Williamson con arte di Sean Izaakse , 3 dicembre)

Aquaman vs Hawkman (in Aquaman #12 , scritta da Jeremy Adams con arte di John Timms , 10 dicembre)

Red Hood vs Joker – uno scontro particolarmente emotivo che si svolgerà nel magazzino dove il Joker attaccò e uccise Jason Todd​

Wonder Woman vs Lobo

Harley Quinn vs Zatanna

Cyborg vs Swamp Thing

