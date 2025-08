DC KO: L’arena cosmica della DC si riempie di eroi, pugni e sorprese!

Dopo mesi di teaser e speculazioni, arriva ora l’annuncio ufficiale: da ottobre 2025 parte “DC KO”, il nuovo evento crossover che promette di cambiare le regole del gioco, almeno per chi sopravvive abbastanza a lungo da vederlo! Preparate i popcorn… e le armature, perché l’autunno DC Comics quest’anno sarà tutt’altro che tiepido! Ai comandi della navicella troviamo la premiata ditta Scott Snyder & Joshua Williamson, già architetti del rilancio “DC All In”, qui affiancati alle matite elettriche di Javi Fernández.

Superman al centro… ma nessuno è al sicuro

“DC KO” è una miniserie in cinque numeri (con tie-in sparsi su quasi tutta la galassia DC) che prende l’idea dei tornei shonen e la fonde con la disperazione cosmica: 36 tra i più iconici (o sorprendentemente sottovalutati) personaggi del Multiverso si sfideranno in duelli all’ultimo sangue, in una gigantesca arena a 5 livelli che emerge letteralmente dal cuore della Terra. Ogni vittoria accresce l’Energia Omega del campione… ma qui non basta il sorriso da poster per salvarsi la pelle. In palio? Il titolo di King Omega e, soprattutto, la possibilità di fermare Darkseid—ora più potente e disperato di sempre—prima che la realtà finisca nel cestino.

“DC KO è una rissa cosmica tra tutti i vostri supereroi preferiti, costretti a combattere per la salvezza dell’universo” racconta Snyder. Il cuore della storia sarà Superman, che dovrà affrontare “il lato oscuro dentro di sé” in una saga che promette più colpi di scena di quelli che Christopher Reeve ha dato al budget degli effetti speciali negli anni ‘80. Williamson aggiunge: “Il futuro non esiste più, cancellato da ciò che Darkseid ha fatto. L’unica speranza è vincere qui, ora”.

Bracket all’osso e sorprese nel ring di DC KO

La struttura a torneo (tipo “Mortal Kombat”, ma con più mantelli e meno spine dorsali strappate, almeno si spera) promette scontri tanto imprevedibili quanto spettacolari. Non sono solo le icone a rischiare l’eliminazione: tra outsider e vecchie glorie, sarà impossibile indovinare chi sopravviverà a ogni round. E attenzione agli underdog—pare che qualche volto insospettabile si farà largo a suon di KO verso le finali.

Ovviamente, tutto si inserisce nella continuity post-Absolute Universe, e troverà eco in una miriade di testate: Justice League: The Omega Act, Titans, Superman e The Flash seguiranno le conseguenze dei round più devastanti, promettendo mesi di colpi di scena, tributi all’immaginario manga/anime e, da quanto si vede, pure qualche cameo… “wrestling style”: sono già state mostrate variant cover in stile match d’annata tra Superman e Darkseid o Lobo e star della AEW.

Batman: Knightfight, il Cavaliere oscuro contro i tanti Robin nel tie-in di DC KO

Uno dei tie-in annunciati per DC KO è Batman: Knightfight, una miniserie in arrivo a novembre scritta da Joshua Williamson e disegnata da Dan Mora. Questa storia porta Batman a confrontarsi in un torneo dallo stile “cosmic beat ‘em up” orchestrato da Darkseid, dove Bruce Wayne sfida versioni alternative dei suoi ex-Robin — Dick Grayson, Jason Todd, Damian Wayne e altri — che nei rispettivi futuri hanno ereditato il mantello diventando Batman a modo loro.

In attesa del gong

“DC KO” partirà ufficialmente l’8 ottobre 2025 con un numero uno di 48 pagine (normal e variant, alcune con acetato per veri feticisti della carta) e si protrarrà fino al 2026. Con un cast corale, una formula da torneo e la minaccia di Darkseid a fare da arbitro truccato, la nuova era DC si annuncia più spettacolare e imprevedibile che mai.

Chi sarà il nuovo King Omega? Quali leggende cadranno malamente al primo turno? E riuscirete a leggere tutto prima degli spoiler su TikTok? L’unica certezza è che il ring è aperto, e il conto alla rovescia è iniziato. Allacciate i guantoni… Let’s get ready to rumble, DC style!