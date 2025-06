DC All In Special – Recensione

All’indomani della conclusione del maxi-evento Absolute Power si apre una nuova era per l’universo DC, anzi, per gli universi DC: con questo special inizia l’era DC All In!

Ideale punto di partenza per iniziare a leggere i fumetti DC, questo All In Special è un particolare flip book, ovvero un albo che si può leggere in entrambi i versi, con due storie (entrambe scritte a quattro mani da Joshua Williamson e Scott Snyder) separate per lato: una storia racconta il riformarsi della Justice League, il supergruppo principe dell’Universo DC da tempo assente dalle scene, l’altra ci fa assistere alla nascita del nuovissimo Absolute Universe.

Here’s a STUNNING sneak peek of @Sampere_art and Alejandro Sánchez Rodríguez going ALL IN on the DCU! The DC ALL-IN SPECIAL #1 comes out OCTOBER 2ND, so you only have TWO WEEKS left to pre-order the 64pg flipbook one-shot special from me & @Ssnyder1835. Lock your copy in TODAY! pic.twitter.com/8Swoer8Jn5 — Joshua Williamson (@Williamson_Josh) August 27, 2024

Dopo Absolute Power e aver sconfitto la minaccia di Amanda Waller, Superman, Batman, Wonder Woman e soci sono convinti che sia nuovamente necessaria una Justice League, ma questa volta il supergruppo non avrà limiti di sorta: nel nuovo satellite Torre di Guardia, infatti, trovano spazio decine e decine di eroi in una sorta di quartier generale di tutti gli eroi DC, o quasi. Questa storia disegnata da uno sfavillante Daniel Sampere è la presentazione della nuova serie Justice League Unlimited, la nuova “ammiraglia” di casa DC che sarà firmata da Mark Waid e Dan Mora.

Today’s Final Order Cut-Off for the DC ALL IN SPECIAL! Make sure to pre-order the oversized flipbook from @Williamson_Josh, @Sampere_art, @WesCraigComics & myself TODAY It’s a HUGE story that sets up the next DC era. Here’s a cosmically great panel from Wes Craig and Mike Spicer pic.twitter.com/0IsRyhOU2O — Scott Snyder (@Ssnyder1835) September 9, 2024

Sul lato opposto dell’albo, in una storia caratterizzata dai cupi disegni di Wes Craig, vediamo come il dio oscuro Darkseid, nella sua ricerca di conoscenza e potere, riesca ad appropriarsi dei poteri dello Spettro, riuscendo così a raggiungere ciò a cui anelava, cioè la morte. Ma la morte di Darkseid porta la sua essenza a diffondersi nel nuovissimo Absolute Universe, un universo in cui non è più presente la “positività” tipica degli eroi DC (soprattutto di quelli storici), ma in cui troviamo un Batman cresciuto senza i miliardi della famiglia Wayne ma anzi, figlio dei quartieri più popolari di Gotham City, un Superman esiliato sulla Terra come un reietto della sua società ed una Wonder Woman cresciuta non sull’Isola Paradiso delle Amazzoni, ma abbandonata da infante all’Inferno.

New look at DC ALL IN Darkseid Story Special drawn by Wes Craig and Mike Spicer colours! It releases on Oct 2 pic.twitter.com/vz3MkEYfD7 — DCU Updates (@dcuworld) August 29, 2024

Queste due storie si incrociano nei rispettivi finali (e anche prima, con alcuni “trucchi” notevoli che sfruttano al massimo il formato flip book), con l’apparizione del Darkseid-Spettro nel nuovo quartiere generale della Justice League e la spedizione di Booster Gold ad esplorare il neonato Absolute Universe, fino ad una doppia splash page condivisa che chiude entrambe le storie disegnata da Dan Mora.

Get ready for the debut of Absolute Batman,Wonder Woman and Superman in DC ALL-IN Special #1 releasing on Oct 2. Art by Wes Craig! Via:(https://t.co/48ccZfjyoF) pic.twitter.com/MR2Fjam5Ev — DCU Updates (@dcuworld) September 25, 2024

Si tratta di un albo sicuramente storico: se l’introduzione della nuova Justice League Unlimited è un bel prologo alla nuova serie, la nascita dell’Absolute Universe offre una sorta di mistero di fondo che lega quella che altrimenti sarebbe una linea editoriale slegata dal resto (come se ne sono viste tante sia in Marvel che in DC, da Terra-2 agli Ultimate Universe) alla cosmogonia del DC Universe e offre una trama a lungo termine che potrà permeare i titoli dell’universo classico (oltre a Justice League Unlimited, anche i serial che troveranno posto nella nuova collana Justice League Unlimited Presenta), lasciando però i titoli Absolute Universe liberi da legami e perfetti per lettori “vergini”.

DC ALL-IN Special https://t.co/EUiMQ6hosk by Daniel Sampere and Alejandro Sánchez colours It debuts on Oct 2!! Via:(https://t.co/fuTkm3GAjF) pic.twitter.com/lDlMqji3TI — DCU Updates (@dcuworld) September 5, 2024

Al di là del valore che hanno come prologo, comunque le due storie sono comunque più che godibili prese di per sé, o meglio, lette insieme. Funziona benissimo il contrasto tra l’atmosfera solare e positiva che pervade la nascita della nuova Justice League (e che funziona come una sorta di “aura luminosa” che accompagna Booster Gold quando accede al cupo universo Absolute) e le atmosfere cupe e disperate della storia di Darkseid.

Con questo special DC All In parte insomma sotto i migliori auspici: da un lato il letterale All In della nuova Justice League Unlimited, ovvero tutti gli eroi DC a disposizione nel più grande supergruppo mai visto in un universo che ha finalmente ritrovato la fiducia nei propri eroi dopo gli anni bui che si sono susseguiti da Crisi Oscura fino ad Absolute Power; dall’altro un nuovo universo narrativo che non si limita a raccontare e ad aggiornare le origini dei classici personaggi DC, ma che ne stravolge il contesto per far risaltare ancor di più le peculiarità di Bruce, Diana, Clark e compagnia, evidenziando come il loro essere eroi non dipenda dalle loro origini privilegiate ma dalla loro intima personalità.