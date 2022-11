Dawn of DC: tutte le novità annunciate per il DC Universe

La DC sta finalmente sollevando il velo su Dawn of DCU, o meglio su quella che viene ora chiamata più semplicemente “Dawn of DC“.

Quella che l’editore definisce una “iniziativa editoriale di un anno” e una “linea narrativa multievento” progettata per essere un facile punto di ingresso sia per i lettori “di lunga data” che per quelli nuovi si sviluppa a partire da Dark Crisis on Infinite Earths di dicembre e coinvolgerà 20 nuovi titoli e almeno altri due grandi eventi dopo Lazarus Planet.

La DC promette che i suoi supereroi “usciranno dall’oscurità per entrare nella luce” e che “trame epiche e team creativi di superstar forgeranno il futuro un eroe alla volta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DC (@dccomics)

Dawn of DC celebrerà i personaggi classici e allo stesso tempo “abbraccerà la prossima generazione di nuovi eroi” e “accenderà i riflettori su una serie di supereroi e supercattivi preferiti dai fan che non sono stati al centro dell’attenzione per qualche tempo“.

L’editore promette anche “nuove audaci direzioni” per Batman, Superman, Nightwing, Harley Quinn e Poison Ivy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Popverse (@popversesays)

Al via ufficialmente a gennaio con il già annunciato Action Comics #1051, Dawn of DC presenta una nuova entusiasmante era per l’Uomo d’Acciaio. Action Comics #1051 è l’inizio di un cambiamento di formato che vedrà tre nuove storie incluse in ogni numero dagli scrittori Phillip Kennedy Johnson, Dan Jurgens (The Death of Superman) e Leah Williams (Amazing Mary Jane).

In Superman #1, in uscita a febbraio, scritto da Joshua Williamson (Dark Crisis on Infinite Earths) e disegnato da Jamal Campbell (Naomi), Clark Kent si sta riadattando alla sua vita sulla Terra, mentre nuovi e iconici nemici emergono dall’ombra per attaccarlo.

Anche Jon Kent potrà forgiare il proprio percorso e affrontare l’uomo responsabile del suo rapimento e della sua tortura, Ultraman, in Adventures of Superman: Jon Kent #1 di Tom Taylor (Dark Knights of Steel) e Clayton Henry (Worlds without a Justice League: Green Arrow), disponibile da marzo.

All Superman related titles in 2023.

1)New Superman ongoing

2)Action comics #1051 starts the family packed run

3)Adventures of Superman:Jon Kent

4)Superboy:Man of Tomorrow

5)Batman/Superman:World’s finest pic.twitter.com/B2uDgPJenZ — Superman Updates (@Supesupdates) November 18, 2022

Direttamente da Lazarus Planet, l’evento con al centro la magia che nasce dalle pagine di Batman vs. Robin, i supereroi più strani del mondo salveranno il mondo salvando i suoi mostri! Nella prima serie regolare della squadra dopo oltre dieci anni, la Doom Patrol torna in Unstoppable Doom Patrol di Dennis Culver (Justice League Incarnate) e Chris Burnham (Batman Incorporated), disponibile da marzo.

Before we launch UNSTOPPABLE DOOM PATROL in March, Burnham and I will tee up in February with a short story in LAZARUS PLANET: DARK FATE #DoomPatrol wear orange now. They aren’t like any other super team. They’re better. Saving the world by saving the monsters #dawnofdc pic.twitter.com/qKYGm6gcCa — Dennis Culver (@dennisculver) November 18, 2022

Clark e Jon non saranno gli unici membri della famiglia Kent ad avere una propria serie. Superboy: The Man of Tomorrow di Kenny Porter (Flash: The Fastest Man Alive) e Jahnoy Lindsay (DC Power: A Celebration), serie vincitrice del 2022 DC Round Robin verrà lanciata ad aprile. Determinato a trovare il suo posto in uno strano universo, Conner Kent/Superboy si lascia alle spalle la Terra. Ma il suo viaggio alla scoperta di se stesso lo porta a confrontarsi con un gruppo di combattenti per la libertà che mettono in discussione non solo tutto ciò che Conner rappresenta, ma anche ciò che significa portare lo stemma di Superman.

The news is out—#Superboy The Man of Tomorrow by me, @jahnoyl, and @amarino2814 will be launching in April 2023 from @DCComics as part of #DawnofDC pic.twitter.com/ljtekYERlO — Kenny Porter ☕️⚡️✏️ (@KenBlakePorter) November 18, 2022

I fan di Lanterna Verde potranno scegliere tra due Lanterne Verdi nel 2023, quando sia Green Lantern: Hal Jordan e Green Lantern: John Stewart arriveranno nelle fumetterie! Green Lantern: Hal Jordan di Mariko Tamaki (Crush & Lobo) e di un artista ancora da annunciare sarà disponibile ad aprile. Hal Jordan, il beniamino dei fan, torna sulla Terra e alle sue origini di supereroe d’azione. Green Lantern: John Stewart, che nasce come spin-off di questa serie e che sarà lanciata nel corso dell’anno, è opera dello scrittore Phillip Kennedy Johnson e da un artista che verrà annunciato in seguito. L’amato John Stewart torna alle origini come Lanterna Verde addestrata dall’esercito, grintosa ma eroica.

Oliver Queen si è perso dopo Dark Crisis on Infinite Earths e la sua famiglia è determinata a ritrovarlo, ma ci sono forze pericolose altrettanto determinate a tenerli lontani a ogni costo. Green Arrow dello scrittore Joshua Williamson e del disegnatore Sean Izaakse (Thunderbolts), in uscita ad aprile, è un’avventura ricca di azione nell’Universo DC che getta le basi per le grandi storie del 2023.

Un titolo classico torna presentando racconti del Cavaliere Oscuro e le storie principali che costruirranno Dawn of DC! In arrivo a maggio, Batman: The Brave and the Bold si avvale di scrittori e artisti di primissimo piano, tra cui Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Mitch Gerads (Mister Miracle), Guillem March (Catwoman), Gabriel Hardman (Green Lantern: Earth One), Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest), Rob Williams (Suicide Squad) e altri ancora.

My cover for BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD!

Honored to be a part of this! Visit https://t.co/9qa2IXoOZj to learn more!#DawnofDC pic.twitter.com/VbSDertuTO — Simone Di Meo (@SimoneDiMeo_) November 18, 2022

Dark Crisis on Infinite Earths ha cambiato per sempre Victor Stone e ora, con l’avvento di Dawn of DC, potrebbe avere in mano il segreto del futuro della Terra! A maggio avrà una serie tutta sua, Cyborg, con un team creativo che verrà rivelato in seguito.

Il team creativo che ha creato il successo di Batman/Superman: World’s Finest, lo scrittore Mark Waid e l’artista Dan Mora, si riunisce ancora una volta in Shazam!, in uscita a giugno. Billy Batson torna a vestire i panni del campione in questo fumetto d’azione che racconta di un ragazzo con poteri che rivaleggiano con quelli di Superman e che deve ancora crescere. Vedremo Shazam frequentare la Roccia dell’Eternità, il suo club segreto in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo, prendere a pugni i dinosauri, vedere quanto a lungo riesce a trattenere il respiro sulla luna e vivere avventure divertenti e selvagge con la sua tigre, Tawky Tawny, al suo fianco.

2023 brings the #DawnOfDC, an epic yearlong story that will have DC’s greatest Super Heroes and Super-Villains step out of the shadows and into the light. Super excited to have my book Shazam! as part of this initiative. #DawnofDC,

I CANNOT WAIT!https://t.co/RQf6YaMt3p pic.twitter.com/sH0Xy7hCIX — Dan Mora (@Danmora_c) November 18, 2022

Dopo essere fuggito da Gotham City e dal suo passato criminale per ritirarsi felicemente a Metropolis, il Pinguino è costretto a tornare nel crimine organizzato dal governo degli Stati Uniti! Il criminale piumato e Gotham City non saranno più gli stessi. Direttamente dalle pagine di Batman, The Penguin (titolo provvisorio) sarà disponibile a giugno grazie allo scrittore Tom King e all’artista Stefano Gaudiano (The Walking Dead).

Giusto in tempo per il suo 30° anniversario, John Henry Irons deve portare Metropolis nel futuro e affidare a sua nipote Natasha il manto d’acciaio. Steelworks sarà disponibile a giugno grazie a un talent team che verrà rivelato in seguito.