Sorpresa: Dark Crisis diventa Dark Crisis on Infinite Earths

Con una mossa a sorpresa, la DC Comics ha annunciato che il titolo della saga evento attualmente in corso, Dark Crisis, si trasformerà in Dark Crisis on Infinite Earths a partire dal numero #4, e anche i numeri precedenti verranno ristampati con il nuovo titolo.

Oltre ad aver annunciato tre nuovi one-shot di Dark Crisis per l’autunno e l’inverno, giovedì pomeriggio, in occasione del Dark Crisis Panel al San Diego Comic-Con, la DC ha rivelato di aver tenuto nascosto ai lettori quello che definisce un importante segreto: il titolo completo dell’evento in corso, che ha preso il via a maggio dopo la morte della Justice League.

Ora l’editore ha rivelato il titolo completo: Dark Crisis on Infinite Earths. La DC aveva anticipato questo annuncio a giugno, quando ha confermato che Dark Crisis è un sequel diretto dell’originale del 1985.

Crisi sulle Terre Infinite del 1985 ha portato al collasso del Multiverso DC in un’unica linea temporale, con la morte, la scomparsa o la riscrittura della storia di numerosi personaggi. Decenni dopo, il Multiverso è stato ripristinato nelle storie 52 e Convergence, prima di essere espanso in un Omniverso onnicomprensivo sulla scia della storia Dark Nights: Death Metal.

Ora, Crisi sulle Terre Infinite sta alterando nuovamente il DNA del DCU, anche se le implicazioni della reintroduzione delle Terre Infinite devono ancora essere determinate.

“Abbiamo tenuto segreto il vero nome fin dall’inizio perché non volevamo svelare ciò che stava accadendo nel mezzo della storia, con il ritorno delle Terre Infinite”, dice lo scrittore Joshua Williamson.

L’artista Daniel Sampere aggiunge: “Significa molto per me poter partecipare alla creazione del seguito di Crisi sulle Terre Infinite. È davvero un onore e un sogno che si avvera per ogni fan dei fumetti”. Nei prossimi numeri, i fan possono aspettarsi una grande esplosione d’azione, con un sacco di epiche, enormi battaglie e un sacco di emozioni e sorprese”.

Dark Crisis on Infinite Earths è una miniserie mensile di sette numeri che si concluderà a dicembre, con vari titoli DC tra cui The Flash, Black Adam, Aquamen e altri che saranno direttamente collegati all’evento.

Il quinto numero della miniserie vedrà la Justice League tornare in azione su Terra-Zero, un altro grande cambiamento di status.