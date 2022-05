Superboy: The Man of Tomorrow vince il DC Round Robin 2022

La DC Comics ha rivelato sul proprio profilo Twitter che Superboy: The Man of Tomorrow di Kenny Porter e Jahnoy Lindsay ha vinto il torneo DC Round Robin 2022. Superboy ha superato una dura concorrenza, che solo per quanto riguardava le semifinaliste includeva Constantine & The Demon (di Frank Allen con disegni di Nik Virella), Suicide Squad: Dark (di Zac Thompson con disegni di Garry Brown) e Green Lantern: Light at the End of Forever (di Si Spurrier con disegni di Marco Santucci). Nel round finale, è riuscito a sconfiggere, raccogliendo un maggior numero di preferenze da parte dei fan, Suicide Squad: Dark.

Il vincitore dell’anno scorso è stato Robins di Tim Seeley (Grayson, Suicide Squad: King Shark) e Baldemar Rivas (Unearth). Robins aveva superato i quattro turni di votazione e il 19 aprile è uscito il suo sesto e ultimo numero.

Se le tempistiche coincideranno anche quest’anno, dato che Robins aveva debuttato con il suo primo numero pochi mesi dopo il completamento della votazione in ottobre, probabilmente vedremo anche Superboy: The Man of Tomorrow in autunno. Sarà una serie di sei numeri, che verrà pubblicata in anteprima come serie digitale su DC Universe Infinite a settembre, prima di diventare disponibile in stampa e su ComiXology a ottobre.

Di cosa parla la miniserie? La sinossi di Superboy: The Man of Tomorrow, diffusa in occasione dell’apertura delle votazioni del DC Round Robin 2022 recita:

“Conner Kent è tornato! Ma questo non è l’universo DC che conosce. Con Jonathan, Kara e Clark che proteggono la Terra, Conner si sente un estraneo più che mai. Vivendo nella fattoria del Kent, sogna un giorno di trovare finalmente il suo posto nell’universo e uno scopo come Superboy.

Deciso a trovare il suo posto in questo strano universo, Conner Kent/Superboy si lascia la Terra alle spalle. Ma il suo viaggio alla scoperta di sé lo porta faccia a faccia con un gruppo di combattenti per la libertà che sfidano non solo tutto ciò che Conner rappresenta, ma cosa significa portare lo stemma di Superman“.