Jujutsu Kaisen: Akutami e il suo rimpianto più grande del Culling Game

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si è conclusa sconvolgendo il mondo degli stregoni, con gli eventi dell’arco dell’incidente di Shibuya. Grazie al piano messo in atto da Suguru Geto, Gojo è stato rinchiuso nel Regno della Prigione. E diversi protagonisti hanno perso la vita e gran parte di Shibuya rasa al suolo. La terza stagione della serie di MAPPA metterà il Culling Game al centro dell’attenzione, ma l’arco narrativo è già giunto al termine nel manga. Ora riportiamo che in una recente intervista, il mangaka della serie, Gege Akutami, ha espresso uno dei suoi più grandi rimpianti nel disegnare il Culling Game.

Per coloro che potrebbero non avere molta familiarità con il Culling Game, si tratta di un piano di Geto per risvegliare una vasta fascia di utilizzatori di energia maledetta per vedere chi prevale sugli altri. A causa dei vari colpi che Yuji Itadori ha subito durante questo arco, il protagonista si trova in fuga da coloro che lo cercano. Il potere distruttivo di Sukuna ha causato innumerevoli vittime a Shibuya e tutti questi danni sono attribuiti a Yuji, che adesso ha una taglia sulla testa. Sfortunatamente per Itadori, il suo aspirante carnefice sarà Yuta Okkotsu, il protagonista del film Jujutsu Kaisen 0.

In una recente intervista, Akutami ha dichiarato di essersi pentito di non aver reso il Culling Game una ‘battaglia in stile torneo’. “Ora mi pento di non aver trasformato il Culling Game in una battaglia in stile torneo. Quando ho introdotto nuovi personaggi, volevo creare eccitazione raccontando in anticipo storie secondarie per ogni personaggio, portando i lettori a chiedersi ‘Quando appariranno? Cosa succederà se combattono?’. Se per il Culling Game avessi adottato un format in stile torneo, penso che la storia sarebbe stata molto più chiara e personaggi come Tsumiki e Kurusu avrebbero avuto maggior risalto“.

Mentre i lettori non sono sicuri di quanti altri capitoli Jujutsu Kaisen abbia in serbo, Akutami non ha mai nascosto che l’attuale arco narrativo sarà l’ultimo. E non potrà che essere così, visti gli sviluppi degli ultimi capitoli legati allo scontro finale contro il Re delle Maledizioni, Sukuna.

