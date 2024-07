Jujutsu Kaisen: Akutami non voleva disegnare la morte di Nanami

Jujutsu Kaisen ha sicuramente abituato i fan a non affezionarsi troppo ai suoi personaggi. Non a caso anche i personaggi più potenti, perdono la vita in situazioni improvvise, lasciando i lettori senza parole. E una delle morti più importanti in Jujutsu Kaisen finora è quella di Kento Nanami, che si vede anche nella seconda stagione dell’anime. Ora si scopre che Gege Akutami all’inizio non voleva disegnare la morte di Nanami durante l’arco dell’incidente di Shibuya. Jujutsu Kaisen sta ora attraversando un altro intenso arco narrativo del manga con il Shinjuku Showdown. E continua con una lunga serie di combattimenti in cui i fan hanno visto personaggi chiave morire, mentre i combattimenti diventano più intensi.

Le morti dei personaggi importanti di una serie manga si verificano spesso, ma i fan sia del manga che dell’anime di Jujutsu Kaisen ne hanno viste con molta più frequenza con l’avvento dell’incidente di Shibuya. Ciò ha finito per ribaltare la situazione del mondo disegnato da Akutami, con grandi conseguenze per molti personaggi. Yuji Itadori in particolare, ha iniziato a perdere la speranza quando ha dovuto vedere Nanami morire proprio davanti ai suoi occhi per mano di Mahito. Ma all’inizio il mangaka voleva evitarlo.

“A volte sembra che la sceneggiatura progredisca e si evolva a seconda dei personaggi stessi“, ha rivelato il mangaka di Jujutsu Kaisen in occasione della mostra speciale del manga in Giappone. Rivelando che all’inizio non voleva che Nanami morisse nell’incidente di Shibuya, la storia lo ha condotto verso quel punto perché era necessario dare una scossa a Yuji. “Non volevo che Nanami morisse in quel punto, ma stavo pensando che forse lì non c’era niente da fare, fino a quando Itadori non irrompe. Inizialmente pensavo che Nanami avesse superato la sceneggiatura, ma quando l’ho espresso in questi termini, Nanami era la motivazione e Itadori era colui che supera il limite del copione”.

Dunque, in breve, la morte di Nanami non era voluta ma necessaria affinché scattasse qualcosa dentro Yuji. Si tratta anche della prima delle numerose morti importanti, e non ci sono dubbi sul fatto che non sarà l’ultima prima che Jujutsu Kaisen giunga alla fine.

Fonte – Comicbook